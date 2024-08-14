Ворота в Европу и жизнь на границе с Россией. "700 шагов" в Кибартай с рассказом о Сметоне, Левитане и Тургеневе

Этот город пропускал вереницы поездов и множество известных личностей, которые именно через Кибартай переходили из одного мира в другой. А нашим проводником и собеседником стал Витас Каткявичюс, первый мэр Кибартай после восстановления независимости Литвы, общественный деятель и гид. Шагаем!
Сегодняшнее путешествие мы проведём с матерматической точностью, так как фактически начинаем с нулевой отметки. Здесь стартует улица Басанавичюса, открываются ворота Литвы и ЕС, проходит границы с Калининградской области — до которой буквально несколько шагов. В Кибартай самый длинный пешеходный мост, расположенный над железнодорожным полотном: отсюда открывается вид на поезда и колею, ту самую, „царскую“, что отличалась от общеевропейской. Здесь пассажиры выходили и пересаживались на другие поезда, которые уже шли в Восточную Пруссию. Говоря современным языком, этот город — транспортный хаб, через который царская Россия возила окло 10% своей продукции в Европу.
„Здесь в 19 веке была построена огромная станция, когда прокладывалась дорога до границы царской России. В 1861 году были построены железная дорога и вокзал. Вокзал был очень красивый и большой, лучше вокзал был только в Санкт-Петербурге. Там были комнаты отдыха, и царь сюда каждый год приезжал, он тут выходил и отдыхал. Отсюда люди смотрели в Европу“, — рассказывает Витас Каткявичюс.
Мост приводится нас в город, и дальше мы осматриваем места притяжения в Кибартай. Это несколько объектов: как шутит Витас, это, во-первых, пограничники, далее — памятные доски, камень Антанаса Сметоны и „подвал“. Первая точка — это памятная доска в честь Виргилиюса Яугялиса, католического священника, который в 1973 году был арестован за распространение религиозных материалов, „Хроники ЛКЦ (Литовская католическая церковь)“ и подобные издания. Это был человек, посвятивший и, по сути, отдавший, свою жизнь за популяризации „Хроники“, за что преследовался репрессивным советским механизмом.
Далее — однак из главных достопримечательностей Кибартай, так называемая тропа Сметоны. Здесь же 4 года назад был установлен памятный камень, к которому съезжаются туристы со всей Литвы.
„В 1940 году 15 июня после того, как Сметона не согласился подписаться под ультиматумом СССР, он приехал сюда, чтобы перейти границу, перейти в Германию. Ему этого с первого раза не удалось сделаить — ему просто не разрешили. Он попробовал второй раз, через речку. В этом месте и перешел границу. Поэтому сообщество наше и поставило этот камень, чтобы показать, где он пересек границу.
Он сделал правильно с личной точки зрения, потому что каждый себя бережет. И я всегда сравниваю с тем, что случилось с президентами Эстонии и Латвии. Он, как президент, был еще 4 года. И он много хороших дел совершал. И наши лоюди говорят: он убежал, оставил страну... Это верно. Но другого выхода не было. Потому что его бы заставили подписать документы, приведшие к потере Литвы, как государства. Мое личное мнение — у него не было дргого выхода“, — говорит Витас Каткявичюс.
Еще одна важная туристическая точка — подвал, который был создан по проекту немцев. Благодаря конфигурации кирпичей и строительным решениям, этот подвал выстоял и пережил многое. Когда-то тут хранились продукты, которые царская Россия экспортировала в Европу, когда-то более, чем наполовину, подвал был затоплен водой — в память об этом остались высокие черные полосы на стенах. Ныне это не только популярное место туристов, но и необычная локация для концертов.
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