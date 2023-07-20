20 июля 2023 г. 10:13

Вопросы о новом директоре Пасвальской больницы: министр здравоохранения видит конфликт интересов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

После того, как Сандра Матулене выиграла конкурс на должность директора Пасвальской больницы, ее супруг, председатель Комитета Сейма по вопросам здравоохранения Антанас Матулас заявил, что не способствовал успеху супруги. По словам депутата, если бы в Комитете возник вопрос о Пасвальской больнице, он бы взял самоотвод. Между тем, "аграрий" Аурелиюс Верига считает, что С. Матулене была назначена директором больницы, так как была единственным кандидатом на конкурсе.

Член Сейма А. Матулас уверял, что не вмешивался в конкурс на должность директора Пасвальской больницы.

"Я отстранился от этих вещей и не вмешиваюсь. У меня еще есть разум и опыт. Человек по образованию – практически 3 вуза, несколько языков – я думаю, что годный, компетентный человек, но я не вмешивался и не вмешиваюсь. Сам факт того, что она моя жена, наверное, не повод для подозрений", — сказал депутат агентству ELTA.

По словам консерватора, проблем с новой должностью супруги в будущем не должно возникнуть. Если бы в Комитете по вопросам здравоохранения обсуждался вопрос о Пасвальской больнице, А. Матулас взял бы самоотвод.

"Прежде всего, надо заявлять о таких вещах, и я об этом заявляю. Во-первых, мы не рассматриваем вопросы отдельно взятых учреждений, но если бы это рассматривалось, то, конечно, я должен взять самоотвод, потому что у меня действительно есть опыт, и я знаю свои обязанности и права", – подчеркнул депутат.

"Можно во всем сомневаться, но в данном случае просто нет совершенно никаких оснований, тем более, что кандидат был только один", – добавил он.

Однако парламентарий А. Верига обратил внимание на тот факт, что мэр Пасвальского районного самоуправления Гинтаутас Гегужинскас является членом партии Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) – как и А. Матулас. По словам "агрария", не было предпринято никаких усилий и для приглашения кандидатов на конкурс.

"Это самоуправление, где мэр — бессменный консерваторский глава, здесь все шито белыми нитками", — так член Комитета по вопросам здравоохранения прокомментировал эту ситуацию агентству ELTA.

"Понятное дело, что там никто особо и не рвется руководить учреждениями, но, наверное, никто особо и не старается приглашать участвовать или руководить", — сказал А. Верига.

Политик не скрывал, что ему было бы интересно узнать мнение министра здравоохранения Арунаса Дулькиса по поводу состоявшегося конкурса. А. Верига напомнил, что министр внес изменения в квалификационные требования к руководителям больниц, так как они ограничивали круг участников конкурсов и вынуждали назначать на должность единственного кандидата.

"Меня больше всего интересует позиция министра. Кое-кто из правящих наговорили лишнего, когда сказали, что это за конкурсы, если кандидат только один. Министр сказал, что в таком случае это назначения, а не конкурсы", – сказал политик.

"Теперь это следует так и расценивать – как назначение жены, а не как конкурс, потому что конкурса не было", — подчеркнул А. Верига.
А. Верига также вспомнил ситуацию, когда А. Матулас критиковал его, тогдашнего министра здравоохранения, за то, что супруга А. Вериги работала в Каунасских клиниках.

"Я не знаю, как сейчас мой коллега, председатель комитета, который весь последний срок моих полномочий песочил меня из-за места работы моей жены, которая никакой не руководитель, а рядовой врач, расценивает сложившуюся ситуацию..." – отметил "аграрий".

Между тем, министр здравоохранения А. Дулькис говорит, что Пасвальская больница находится в ведении самоуправления, поэтому оно само принимает решение об условиях конкурса и необходимом количестве кандидатов на должность директора больницы. Однако, политик не скрывает — он сам избегал бы таких ситуаций, когда возникает видимость наличия конфликта интересов.

"Могу высказать личную позицию, я бы избегал таких ситуаций, при которых возникает видимость наличия конфликта интересов", — сказал А. Дулькис агентству ELTA.

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