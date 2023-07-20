Вопросы о новом директоре Пасвальской больницы: министр здравоохранения видит конфликт интересов

Член Сейма А. Матулас уверял, что не вмешивался в конкурс на должность директора Пасвальской больницы.
"Я отстранился от этих вещей и не вмешиваюсь. У меня еще есть разум и опыт. Человек по образованию – практически 3 вуза, несколько языков – я думаю, что годный, компетентный человек, но я не вмешивался и не вмешиваюсь. Сам факт того, что она моя жена, наверное, не повод для подозрений", — сказал депутат агентству ELTA.
По словам консерватора, проблем с новой должностью супруги в будущем не должно возникнуть. Если бы в Комитете по вопросам здравоохранения обсуждался вопрос о Пасвальской больнице, А. Матулас взял бы самоотвод.
"Прежде всего, надо заявлять о таких вещах, и я об этом заявляю. Во-первых, мы не рассматриваем вопросы отдельно взятых учреждений, но если бы это рассматривалось, то, конечно, я должен взять самоотвод, потому что у меня действительно есть опыт, и я знаю свои обязанности и права", – подчеркнул депутат.
"Можно во всем сомневаться, но в данном случае просто нет совершенно никаких оснований, тем более, что кандидат был только один", – добавил он.
Однако парламентарий А. Верига обратил внимание на тот факт, что мэр Пасвальского районного самоуправления Гинтаутас Гегужинскас является членом партии Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) – как и А. Матулас. По словам "агрария", не было предпринято никаких усилий и для приглашения кандидатов на конкурс.
"Это самоуправление, где мэр — бессменный консерваторский глава, здесь все шито белыми нитками", — так член Комитета по вопросам здравоохранения прокомментировал эту ситуацию агентству ELTA.
"Понятное дело, что там никто особо и не рвется руководить учреждениями, но, наверное, никто особо и не старается приглашать участвовать или руководить", — сказал А. Верига.
Политик не скрывал, что ему было бы интересно узнать мнение министра здравоохранения Арунаса Дулькиса по поводу состоявшегося конкурса. А. Верига напомнил, что министр внес изменения в квалификационные требования к руководителям больниц, так как они ограничивали круг участников конкурсов и вынуждали назначать на должность единственного кандидата.
"Меня больше всего интересует позиция министра. Кое-кто из правящих наговорили лишнего, когда сказали, что это за конкурсы, если кандидат только один. Министр сказал, что в таком случае это назначения, а не конкурсы", – сказал политик.
"Теперь это следует так и расценивать – как назначение жены, а не как конкурс, потому что конкурса не было", — подчеркнул А. Верига.
А. Верига также вспомнил ситуацию, когда А. Матулас критиковал его, тогдашнего министра здравоохранения, за то, что супруга А. Вериги работала в Каунасских клиниках.
"Я не знаю, как сейчас мой коллега, председатель комитета, который весь последний срок моих полномочий песочил меня из-за места работы моей жены, которая никакой не руководитель, а рядовой врач, расценивает сложившуюся ситуацию..." – отметил "аграрий".
Между тем, министр здравоохранения А. Дулькис говорит, что Пасвальская больница находится в ведении самоуправления, поэтому оно само принимает решение об условиях конкурса и необходимом количестве кандидатов на должность директора больницы. Однако, политик не скрывает — он сам избегал бы таких ситуаций, когда возникает видимость наличия конфликта интересов.
"Могу высказать личную позицию, я бы избегал таких ситуаций, при которых возникает видимость наличия конфликта интересов", — сказал А. Дулькис агентству ELTA.