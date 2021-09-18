Вопрос "Ярмарки народов": по правилам должны требовать "паспорт возможностей", организаторы это отрицают

Советник главы Минздрава по связям с общественностью Айсте Шукшта была удивлена проведением "Ярмарки народов".

"Несмотря на то, что это мероприятие под открытым небом, встает вопрос, нужно ли это при таком уровне заболеваемости", – сказала она.

Шукшта заметила, что на улице можно проводить без ограничений мероприятия с участием до 500 человек, в таком случае проверять "паспорта возможностей" не требуется.

"Организаторы отвечают за само мероприятие, но когда речь идет о ситуации, нужно проявить сознательность, действительно ли сейчас нужно проводить такое мероприятие", – удивлялась советник министра, заметив, что с Минздравом никто по этому вопросу не консультировался.

Представитель Национального центра общественного здравоохранения сказали, что за контроль должно отвечать то учреждение, которое выдало разрешение на проведение ярмарки - т.е. администрация муниципалитета.

"Все требования правительства должны выполнять организаторы – и в связи с "паспортами возможностей", надо у них спрашивать, почему не проверяют. Когда проходит концерт, там точно у сцены не стоят 500 человек. Разрешение получил организатор, он и взял на себя обязательства. Он должен выполнять действующие правила", – сказала воце-мэр Вильнюса Эдита Тамошюнайте.

Она заверила, что контролирующий отдел муниципалитета будет следить за выполнением требования.

Глава ассоциации Литовского народного быта, обычаев, кухни и ремесел "Праздник для всех" Витянис Урба считает, что мероприятие отвечает всем действующим правилам.

"У всех торговцев есть "паспорта возможностей", мы этого требовали. А люди и ярмарки разделены на зоны. В каждой зоне не бывает больше 500 человек. И люди при такой погоде больше 2 ч. там не проводят. Мы все сделали нормально", – сказал Урба, сказав, что обращался за разъяснениями в парламент. Он сказал, что Матулас (видимо депутат Антанас Матулас) им объяснил, что не надо проверять "паспорта возможностей" у посетителей.

"Посетители ходят. Есть исследование, которое показывает, что посетитель проводит на ярмарке максимум 45 минут", – заверил Урба.

Другая представитель "Праздника для всех" по телефону сказала: "Знаете, это длинный отрезокa. Мероприятие незакрытое, занимает большую площадь, поэтому нет таких ограничений, насколько я знаю. Но в этом году все очень дружественно. И погода такая, что много людей не соберется. И все ограничения мы соблюдаем: везде наклейки - чтобы люди не толпились, висят плакаты с предупреждениями, рекомендуем надевать маски, Торговцы все в масках должны быть".

По разъяснению Минздрава подобные мероприятия могут проходить без проверки "паспортов возможностей", если в них участвует не больше 500 человек. За нарушение правила организаторам грозит штраф 1500-6000 евро.