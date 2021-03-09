Григас сказал, что этот вопрос обсудят позже, перед праздниками.
"Я думаю, что времени еще много, мы не знаем, какие сюрпризы может преподнести новый британский штамм, мы видим, что происходит у соседей. С точки зрения эпидемиологической ситуации, пока нет никаких решений. Этот вопрос просто обсуждали, но никаких решений не приняли, я думаю делать это пока рано. Будем видеть ситуацию перед Пасхой, тогда и будем решать", – сказал Григас.
Он заметил, что решения может корректировать британский штамм.
"Конечно, все зависит от пасхального сценария. Будем смотреть, как будет проявляться этот штамм, который в Литве есть в разных регионах, на это будем ориентироваться", – обещал эксперт.
Григас сказал, что в понедельник вопрос открытия культурных учреждений не поднимался.
"Конкретно вопрос музеев не обсуждался. Были предложения раньше, они касались музеев, других учреждений. Этот вопрос эксперты не обсуждали. Но предложения есть, их рассмотрит Минкульт и правительство", – сказал эксперт.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперты предлагают открыть в Литве все магазины с отдельным входом (26)
Совет экспертов, созданный правительством Литвы...
Процесс вакцинации в Литве буксует: видно самое слабое звено (259)
Процесс вакцинации от коронавируса в Литве буксует,...
Вопрос Пасхи в Литве будет решаться в конце марта (4)
Член совета экспертов, созданного правительством...
Министр о бракованном доме в столице Литвы: будем добиваться ответственности проектировщиков (2)
В столице Литвы 8 марта сообщили о появлении трещин в...
С сентября у дошкольников из семей нацменьшинств будет больше занятий по литовскому языку (12)
С сентября в группах детей из семей нацменьшинств...