Вопрос Пасхи в Литве будет решаться в конце марта

Григас сказал, что этот вопрос обсудят позже, перед праздниками.

"Я думаю, что времени еще много, мы не знаем, какие сюрпризы может преподнести новый британский штамм, мы видим, что происходит у соседей. С точки зрения эпидемиологической ситуации, пока нет никаких решений. Этот вопрос просто обсуждали, но никаких решений не приняли, я думаю делать это пока рано. Будем видеть ситуацию перед Пасхой, тогда и будем решать", – сказал Григас.

Он заметил, что решения может корректировать британский штамм.

"Конечно, все зависит от пасхального сценария. Будем смотреть, как будет проявляться этот штамм, который в Литве есть в разных регионах, на это будем ориентироваться", – обещал эксперт.

Григас сказал, что в понедельник вопрос открытия культурных учреждений не поднимался.

"Конкретно вопрос музеев не обсуждался. Были предложения раньше, они касались музеев, других учреждений. Этот вопрос эксперты не обсуждали. Но предложения есть, их рассмотрит Минкульт и правительство", – сказал эксперт.