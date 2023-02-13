Вопрос наркотиков в истории пропавшего подростка: рассказ 16-летнего шяуляйца шокирует родителей

Несмотря на то, что большую часть случаев продажи наркотиков не выявляют, но это явление можно проследить по раскрытым делам.

Например, 16-летний шяуляец Оскарас хотел заработать. Он знал, что мать и отчим его друга – Лина и Жидрунас Кашеты – торгуют наркотиками.

"Однажды я спросил у Лины, могу ли я сам распространять, я знал, что Мантвидас это уже делает. Она дала мне 5 граммов гашиша и велела вечером принесли 40 евро", – сказал Оскарас.

Он быстро продал наркотики по 10 евро за грамм.

"В пакеты я клал меньше чем по 1 г, поэтому на каждом грамме заработал по 2 евро. У Лины я брал каждые два дня по 15 г, иногда брал "колеса" – психотропные таблетки с надписью Gucci.

За таблетки я платил по 6 евро за штуку, их я брал себе. Продал лишь несколько, в основном брал для себя. "Колеса" брал по 5 штук", – рассказал Оскарас.

Он рассказал, что Жидрунас один раз учил его быть осторожным при продаже наркотиков, следить за людьми, избегать их, а наркотики держать не при себе, а где-то неподалеку, не говорить о них по телефону. На супругов работал не только Оскарас, но и другие подростки, которые продавали гашиш друзьям, знакомым, одноклассников.

Эту сеть разоблачили после одной молодежной вечеринки, в ней принимал участие и Нериюс, ученик 6 класса, он вместе со старшеклассниками наелся таблеток и накурился гашиша, а после бурной вечеринки пошел в школу.

"Утром Нериюс сказал, что ему плохо, клал голову на парту, – рассказала позже социальный педагог. – Поскольку ребенок вел себя неадекватно, вызвали скорую, приехала полиция. Когда врачи скорой осмотрели Нериюса, пришла педагог и сказала, что в коридоре сидит Оскарас, которого также надо осмотреть. После осмотра появились подозрения, что это последствие употребления наркотиков. В кармане куртки Оскараса нашли наркотики. Позже оба ребенка признались, что употребляли наркотики".

После этого полиция начала слежку, которая помогла найти взрослых распространителей и отправить их в тюрьму. Но таких историй успеха немного.

Администрация Антакальнисской гимназии с журналистами не общается, однако родители учеников делятся информацией, сообщают, что подростки там запросто получают наркотики, а школа проблему не решает.

По данным специального реестра преступлений, в 2021 году в окрестностях гимназии задержаны 5 распространителей наркотиков, правда, школьники ли они, полиция Delfi не ответила. Однако педагоги, которым известна ситуация в Антакальнисской гимназии, подтверждают, что проблема наркотиков существует.

Однако они акцентируют, что в первую очередь - это ответственность родителей, которые не смотрят за детьми, не знают, с кем те общаются, не проверяют дневник и даже не всегда знают, ходят ли их дети в школу.

Между тем представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас указал, что в Антакальнисской гимназии, как и в других школах Вильнюса, регулярно проводят превентивные меры пресечения распространения наркотиков.

"Что касается конкретно Антакальнисской гимназии, школа получает анонимные сообщения от детей, всю информацию передают в полицию. В декабре в гимназию приходила полиция со специально обученными собаками, которые не нашли в школе следов наркотиков", – сказал он.

Правда, эксперты такие проверки критикуют, это не рекомендует и Департамент по контролю над наркотиками, табачными изделиями и алкоголем.

В передаче на Delfi генкомиссар Ренатас Пожела упомянул, что полиция старается бороться с наркоманией, но иногда сталкивается с враждебной реакцией.

"Есть много историй, когда полиция пытается показать инициативу и проверить учеников, их рюкзаки, но мы иногда сталкиваемся с противодействием тех же родителей, они заявляют, что это нарушение частной жизни", – сказал он.

Однако Пожела сказал, что там, где общины сотрудничают с полицией, результаты радуют.

Несмотря на борьбу, употребление наркотиков растет и среди детей и подростков. Последний раз тщательные исследования провели в 2019 г., тогда выяснили, что 19% подростков 15-16 лет хотя бы раз пробовали наркотики, это больше среднего в ЕС, где такой показатель составляет 17%.