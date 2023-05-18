Вопрос к парламентариям: молодая семья - до 36 или 40 лет?

Политик, который намерен представить такую ​​поправку в Закон о поддержке при приобретении или аренде жилья, говорит, что, если она будет принята, это даст возможность большему количеству людей приобрести первое жилье с господдержкой.

"Если оба супруга или родитель-одиночка моложе 36 лет, в соответствии с действующим законодательством, они считаются "молодой семьей", поскольку этот возраст был выбран законодательным органом. Однако в связи с социальными и демографическими изменениями такая формулировка закона становится проблематичной", - говорит автор проекта Г. Палуцкас.

Он отмечает тенденцию, что сейчас молодые люди позже принимают решение о вступлении в брак: "Один из супругов часто может быть старше 36 лет, поэтому супруги не могут воспользоваться поддержкой, предусмотренной законом. Это противоречит намерению, чтобы как можно больше литовских семей имели возможность приобрести собственное жилье", – говорит Г. Палуцкас.

В настоящее время закон определяет "молодые семьи" как семьи, в которых оба супруга моложе 36 лет.

Парламентарии, представляющие разные фракции, считают, что предложение о расширении возрастного рубежа с 36 до 40 лет является дискуссионным и привлекательным, но возможность его реализации рассматривается с оговорками. Политики, опрошенные журналистом Elta, предлагали очень ответственно относиться к таким идеям, призывали видеть две стороны медали, рассмотреть вопрос о том, нужно ли вообще определение возрастного рубежа для молодой семьи.

Член фракции Партии труда в Сейме Ева Качинскайте-Урбонене говорит, что предложение интересное и действительно заслуживает внимания, поскольку демографическая ситуация в стране просто трагична. Но она видит две стороны медали.

"Я немного опасаюсь предложения увеличить возраст молодых семей, потому что таким образом государство поощряет еще большую отсрочку планирования семьи. Молодые люди все чаще откладывают различные семейные обязательства. Я думаю, что эти риски нужно взвесить и оценить, потому что, желая лучшего, мы можем добиться обратного эффекта", - говорит парламентарий.

Если теперь трактовка молодых семей будет до 40 лет, а не до 36, то, по мнению члена фракции Союза Отечества – Христианских демократов Литвы Андрюса Купчинскаса, возникает вопрос, нужны ли эти рубежи при определении того, что такое молодая семья, в целом.

В случае одобрения Сеймом предложения Г. Палуцкаса в законе будет установлено, что "молодой семьей является семья, в которой каждый из супругов или лиц, заключивших договор о зарегистрированном партнерстве, не достиг 40-летнего возраста, а также семья, в которой мать или отец, опекун (попечитель), самостоятельно воспитывающий одного или нескольких детей, или (и) ребенка (детей), над которым установлена ​​постоянная опека (попечительство), не достиг возраста 40 лет".