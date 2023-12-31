Вопрос гражданства Илзе Лиепы будет решаться в январе

Литовское гражданство российской балерине И. Лиепе было предоставлено в 2000 году в порядке исключения – такое решение было принято с учетом того, что солистка московского Большого театра более 10 лет танцевала с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом.
Вопросы о гражданстве Лиепы возникли после появления интервью балерины, в котором она не скрывает своих симпатий к В. Путину, называет войну в Украине спецоперацией и открыто презирает западный мир и его ценности.
"Нам очень повезло, что у нас есть такой лидер как Владимир Владимирович Путин, который служит своему отечеству и верен своему долгу", - сказала Лиепа в интервью.
По данным МВД Литвы, 800 лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, получили гражданство Литвы в порядке исключения. Министерство заявляет, что обратится в ДГБ с просьбой тщательно оценивать этих лиц и оперативно предоставлять информацию о них.