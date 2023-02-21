Вопреки прогнозам наплыва беженцев из Украины в холодный период не было

В последнее время в Литву приезжает в среднем 50 беженцев в сутки или около 300 в неделю. Это меньше, чем было минувшей осенью. Напомним, что несколько месяцев назад Литва готовилась к напряженному сценарию.
Самым большим поток беженцев из Украины был в марте 2022 года - в сутки приезжало около 2000 человек, в апреле этот показатель составлял 500 человек.
Глава неправительственной организации "Сильны вместе" Эдмундас Якилайтис сказал, что уже летом было понятно - поток беженцев расти не будет, после первого шока люди приспособились к жизни в условиях войны.
"Наша организация прогнозировала, что роста числа беженцев не будет, но Соцмин нас не слушал, истратил некоторое количество денег налогоплательщиков, несколько или несколько десятков миллионов, на оборудование санузлов и душевых в закрытых школах, сейчас это никому не понадобиться. А мы говорили о том, что люди научились жить в условиях войны", – сказал он.
По данным Министерства внутренних дел Литвы, в стране проживает около 60 000 беженцев из Украины.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новый опрос: за кого будут голосовать вильнюсцы на муниципальных выборах
Центр исследования общественного мнения и рынка Vilmorus...
Эфир Delfi: Кремлевских планов громадье — Беларусь, Молдова и обращение Путина
В Вильнюсе зафиксированы новые случаи нападения на...
Литва устала ждать: хочет сама вводить санкции, тех, кто их будет обходить, ждут значительные штрафы
Министерство иностранных дел Литвы отреагировало на...
Источники Delfi: финансовые власти ЕС так и не нашли резервы российского ЦБ
Как стало известно Delfi, вопреки заверениям европейских...
Путин: Россия приостанавливает участие в договоре по СНВ
Президент России Владимир Путин выступил сегодня с...