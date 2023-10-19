Вооружитесь терпением: начинается время холодов

Местами пройдут небольшие дожди, наибольшая вероятность осадков на северо-востоке страны. Днем будет 3-8 градусов тепла.

В ночь на пятницу местами ожидаются осадки, в основном дождь. Температура будет от минус 2 до 3 градусов тепла.

В пятницу днем осадки ожидаются на большей части территории страны, но наиболее интенсивными будут на юге. Ветер усилится до 9-14 м/с, местами порывы будут до 15-18 м/с. Днем будет 2-7 градусов тепла.

В выходные в большинстве районов ожидаются дожди, возможен мокрый снег.

В ночь на субботу будет дуть северо-восточный ветер, скорость ветра - 9-14 м/с, местами до 15-20 м/с. Температура воздуха составит 0-5 градусов тепла.