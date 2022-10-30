В гражданской жизни Дмитрий – судья районного суда Харьковской области. После вторжения российских войск на территорию Украины Дмитрий сразу стал волонтёром, а затем обучился обезвреживанию боеприпасов.

На территории Харьковской области работает 56 профессиональных сапёров. Их бригады первыми проходят по районам, освобождённым от оккупации, и разминируют основные дороги, электросети и газовые сети, чтобы коммунальные службы могли подать тепло в дома. Однако обезвредить большие территории военные сапёры просто не успевают. И тогда на помощь приходят волонтёры.

“Первым делом, когда мы приезжаем на разминирование, мы общаемся с местными жителями, которые были в оккупации и знают, где находились российские войска”, – рассказал Дмитрий. – “Мы отрабатываем в первую очередь эти места. Вокруг позиций всё очень густо заминировано, они [оккупанты] после себя оставили мины, ловушки, растяжки даже в тех домах, где проживали, туда опасно заходить”.

Очень велики масштабы минирования в лесах и на полях, отмечает сапёр. На деоккупированной территории поля не подготовлены к зиме, не засеяны, и это составит огромную проблему для всего мира: ведь урожаи Украины кормили и другие страны.

С учётом разрушения российскими войсками гражданской инфраструктуры – в частности, теплоэлектростанций – людям придётся выходить в леса за дровами, и это очень опасно. Константинов отметил, что не проходит и дня без того, чтобы кто-то из мирных жителей не наступил на мину или не зацепил растяжку. А ведь кроме мин отступающие ВС РФ оставили ещё и огромное количество неразорвавшихся боеприпасов. “Мы наталкиваемся на поля, где разбросаны снаряды от артиллерийских орудий, эти снаряды также необходимо уничтожать, чтобы на них никто не подорвался”, – подчеркнул сапёр.

Такая ситуация царит во всех областях, где была оккупация: в Киевской, Черниговской, Сумской. Однако по данным Константинова, в Харьковской области масштабы и плотность минирования ещё выше.

“Мы видим, что инженерные боеприпасы, которые используют россияне, они выгребают из старых складов. Например, у нас был опыт обезвреживания мины 1948 года – это ещё деревянная мина нажимного действия. Очень много мин 60-70-х”, – рассказал Дмитрий.

Однако сейчас сапёры стали находить мины нового образца – пластиковые, которые невозможно обнаружить импульсными миноискателями. Приходится вручную обрабатывать буквально каждый сантиметр почвы.

"Новые пластиковые мины, особенно противопехотные, очень маленькие, 9 см в диаметре. Поэтому пройти небольшой участок и убедиться, что там нет никаких сюрпризов, занимает очень много времени", – добавил Дмитрий.

Константинов поблагодарил за помощь литовскую организацию Blue/Yellow, благодаря которой его подразделение получило мультитулы, металлоискатели, рюкзаки сапёров. Однако сейчас сапёрам очень не хватает оборудования, способного обнаруживать современные пластиковые мины.

Профессиональные рекомендации для жителей освобождённых от оккупации территорий: не ходить там, где ещё не прошли сапёры. Если всё-таки очень нужно отправиться, например, в лес, следует хотя бы ходить только по натоптанным тропам. И ни в коем случае не подбирать брошенные предметы: они могут быть заминированы.

Несмотря на все усилия сапёров, на полное устранение опасности потребуются десятилетия: заминированы тысячи и тысячи гектаров украинской земли. “Наши отцы рассказывали, как после Второй мировой войны, играя, находили боеприпасы”, – напомнил Дмитрий Константинов. – “И эта опасность теперь стоит перед нашими детьми”.