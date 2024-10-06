2024.10.06 11:08

Волонтеры продолжают поиски пропавшего в Вильнюсе подростка

 
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Dingusio 15-mečio paieška
Dingusio 15-mečio paieška
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

С понедельника в Вильнюсе ищут пропавшего подростка. Родителей 15-летнего Матаса поддерживают волонтеры, которые организуют поиски на воде и на суше.

Мать пропавшего благодарила волонтеров и просила людей не заниматься поисками самостоятельно, чтобы никто не пострадал.

В субботу поиски волонтеров были тщетными, поэтому они продолжились в воскресенье. Мальчика ищут по берегам рек и на воде. В поисках участвуют волонтеры на байдарках.

„Мой сын Матас пропал без вести в понедельник ночью. Это нехарактерное для него поведение, сын всегда ночевал дома, а в спортклуб ходил по утрам, прежде он никогда не уходил ночью. Мы ищем Матаса с помощью полиции, волонтеров Красного креста, Литовского союза стрелков и гражданских волонтеров. Главное сейчас – найти Матаса. Сегодня мы ищем на реке. Я благодарю каждого, кто участвует в поисках и прошу принять участие в поисках всех, кто может. У нас есть оборудование, но не хватает людей“, – сказала мать подростка.

Волонтеры сообщают, как подготовиться к поискам: во время поисков главное - ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Нельзя участвовать в поисках в одиночку, должно быть минимум два человека. Если вы идете в сторону, чтобы осмотреть удаленное место, предупреждайте своего напарника. Трава скользкая, можно соскользнуть в реку, будьте бдительны. Важно иметь удобную и непромокаемую обувь (спортивные ботинки не подойдут), рекомендуется надеть светоотражающий жилет, защитные прозрачные очки. Стоит иметь палку для ходьбы, с ее помощью можно пригнуть высокую траву, нужен бинокль и свисток. Важно иметь фонарик, даже днем. В солнечный день нужны солнцезащитные очки. Важно взять с собой воду или теплый напиток.

В фейсбуке создана группа „Поиски Матаса“. Здесь представлена дополнительная информация о пропавшем: „Худощавого телосложения, 15 лет, рост 175 см, на нем были короткие синие шорты Jack & Jones, синие спортивные кеды Nike, черный джемпер Jack & Jones с надписью Jack & Jones на груди“

Всех, кто располагает ценной информацией, просьба звонить по номеру 112 или родителям по номеру +37064565968.

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