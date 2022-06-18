Волонтеры предупреждают о критической нехватке жилья для беженцев в Литве

Организация утверждает, что многие люди, добровольно уступившие жилье украинцам, подписали договоры на три месяца, и этот срок истек.

По ее данным, найти квартиру беженцам из Украины становится практически невозможно.

"В условиях резкого сокращения предложения жилья и скачка цен на аренду найти жилье становится огромной проблемой", — цитируются в сообщении организации слова ее инициатора Эдмундаса Якилайтиса.

Он напоминает, что трехмесячная государственная компенсация за жилье, предоставляемая украинцам, продлена еще на три месяца.

По данным Департамента статистики, общее количество украинских военных беженцев в Литве составляет более 56 тыс. человек.

Однако эта цифра может расходиться с реальной, так как часть украинцев возвращается на родину, а часть беженцев не регистрируется в центрах.