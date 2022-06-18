Волонтеры предупреждают о критической нехватке жилья для беженцев в Литве

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Литовская неправительственная организация Stiprus kartu ("Сильны вместе") в пятницу предупредила о критической потребности в жилье для украинских военных беженцев.
Ukrainos pabėgėlių registracijos centre Vilniuje
Ukrainos pabėgėlių registracijos centre Vilniuje
© ELTA/Dainius Labutis

Организация утверждает, что многие люди, добровольно уступившие жилье украинцам, подписали договоры на три месяца, и этот срок истек.

По ее данным, найти квартиру беженцам из Украины становится практически невозможно.

"В условиях резкого сокращения предложения жилья и скачка цен на аренду найти жилье становится огромной проблемой", — цитируются в сообщении организации слова ее инициатора Эдмундаса Якилайтиса.

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Он напоминает, что трехмесячная государственная компенсация за жилье, предоставляемая украинцам, продлена еще на три месяца.

По данным Департамента статистики, общее количество украинских военных беженцев в Литве составляет более 56 тыс. человек.

Однако эта цифра может расходиться с реальной, так как часть украинцев возвращается на родину, а часть беженцев не регистрируется в центрах.

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