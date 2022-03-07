Волна добра: клайпедская компания заботится о беженцах из Украины

Главы работающего в Клайпеде филиала международной компании с момента получения первой информации о событиях в Украине, стали планировать, как привезти в Литву людей из зоны военных действий.

"В четверг, 24 февраля, в 8 ч. собралась команда, мы уже знали и войне. У нас есть партнер в Украине, в 6 ч. утра он уже собрался в Литву, мы узнали об этом и стали думать, чем помочь. У нас работает больше 300 украинцев в разных странах Европы. Всего в компании 700 работников, а во всей группе – около 1300. Мы оценили ситуацию, знаем, что люди могут паниковать. Небольшая часть мужчин уехала воевать. А мы остальным раздали контакты, чтобы они могли привезти в Литву семьи", – рассказала представитель RNDV group Лина Чеканавичене.

"RNDV group" personalo direktorė Lina Čekalavičienė © DELFI / Rita Gečiūnaitė

на не скрывает, что сложно было осознать сам факт начала войны. Были разные чувства, но главное - помочь людям.

"Один из работников, Вадим, организовал приезд своей подруги и ее ребенка. Их поездка длилась дольше всего. Мы помогли семьям наших работников обосноваться. Некоторые женщины поехали сразу во Францию к мужьям, родственникам. С теми, кто ехал в Литву, сохраняли тесное сотрудничество", – сказала Чеканавичене.

До середины дня в пятницу уже поселили в Клайпеде 31 человека, среди них – 14 детей.

"Сколько потребуется, сколько и примем семей. Думаем, их будет около 100. Сначала надо привезти людей, дать им возможность умыться, выспаться, переодеться, зарегистрироваться в Департаменте миграции. Мы ищем жилье для приезжих. 11 наших работников принимают семьи, – у них есть жилье, усадьбы и т.д. Сначала мы ищем помощь в нашем окружении. Кроме того, мы видели, что эти люди самостоятельные, принимают решения, некоторые сами в течение нескольких дней находят жилье. Первые месяцы мы платим за аренду, но люди самостоятельные, они хотят работать, поэтому мы помогаем им с трудоустройством", – сказала Чеканавичене.

"Одно то, что люди едут не в неизвестность, дает им уверенность. Мы составляем списки вещей, в которых нуждаются люди, а нужно все, – есть те, кто с собой только рюкзак и привез, не хватает постельного белья, одежды, даже нижнего белья. И Красный крест помогает", – рассказала собеседница.

С первых дней украинцам, чьи семьи находятся в Украине, компания обеспечила психологическую помощь.

"В компаниях нашей группы работают люди 12 национальностей, поэтому все люди для нас важны - и русские, и украинцы, и белорусы", – заметила Чеканавичене.

По ее словам, сейчас в Литве многие сплотились и оказывают помощь, но остается острая проблема поиска жилья. Кроме того, беженцы хотят работать, поэтому если есть работодатели, которые ищут работников, не должны забывать и о приехавших из Украины женщинах.