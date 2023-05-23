В прошлом году первый случай нападения волков на овец был зафиксирован 26 апреля.
Представитель администрации муниципалитета Аникщяйского района Вирмантас Великонис сказал, что до 1 июня фермеры могут подавать заявки на получение финансирования для защиты от волков и других животных, на которых ведется охота.
На защиту от волков предусмотрено выделять 15 000 евро.
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