Волк ворвался в овчарню, литовский фермер лишился 86 овец

Фермер рассказал, что в овчарню пробрался волк, который зарезал трех овец, напуганные им овцы забились в угол и передавили друг друга...

"Погибли 86 овец. Их увезла специальная служба…", – рассказал журналистам Пикчунас и заметил, что не будет обращаться за компенсацией.

"Что мне выплатят? Если мне дадут компенсацию за 3 овец, когда я лишился 86, у меня больше денег уйдет на оформление документов", – сказал фермер.

4 года назад у Пикчунасов была 1000 овец, в этом году 260, после 21 декабря осталось меньше 200.

"Наверное, придется отказаться от овец вообще. Наше государство хочет разводить волков, а не овец. Видимо, в будущем собираются есть волков. Летом по ночам спал в овчарне, чтобы сохранить отару. Ну не могу же я там спать и зимой", – возмущался фермер.

Староста Сведасай Саулюс Расалас сказал: "Гора мертвых овец, страшная картина".

Он заметил, что вряд ли фермер получит компенсацию за овец, которые в страхе передавили друг друга.

По словам специалистов, овчарня у Пикчунасов обновленная, диким животным пробраться внутрь нелегко, но несмотря на это волк как-то нашел лазейку.