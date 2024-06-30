Вокруг Вильнюса – шесть платных пляжей: цены от 7 евро

Цены на них составляют от 7 до 19 евро.
„Вилноя“
Этот пляж находится у чистого озера Вилноя. Пляж уютный и пригоден для семьи с детьми - у берега неглубоко. На пляже есть мостики, зона мангалов со столиками и зонтиками (за дополнительную цену). Есть песок, трава, места отдыха в тени деревьев.
Время работы: с 9 до 21 ч. Есть парковка, туалет, умывальник, раздевалка.
Адрес: М.Здезеховскё, 27, Судерве, Вильнюсский район
Плата: для взрослых (с 18 лет) – 8 € / в день. Вечерний билет (с 17 до 21 ч., только по рабочим дням) – 4 €. Для пенсионеров все дни недели – 6 € / в день (надо предъявить удостоверение). Детям 7-17 лет – 6 € / в день Детям до 7 лет – бесплатно.
Пляж Vilnius Grand Resort
Vilnius Grand Resort – центр развлечений и отдыха с высокой культурой обслуживания и разнообразными услугами. Современный курорт в окружении озер, березняков и красивых холмов, в 20 минутах от центра Вильнюса.
Адрес: деревня Эжерайчай, ул. Эжерайчу, 2, Вильнюс 14200
Плата в выходные 19 евро за человека | в рабочие 13.
В цену входит: пляж с 10:00 до 19:00, лежаки и зонты (если есть свободные), аренда лодок/ водяных мотоциклов / байдарок/ SUP бордов, разрешение на рыбалку (без лицензии). Теннисные корты и баскетбольная площадка.
„Кемпинг в долине“
Пляж „Кемпинг в долине" (Kempingas Slenyje) выбран лучшим пляжем в Литвеų. Он находится на берегу тракайского озера Гальве с видом на Ужутракскую усадьбу и Тракайский замок.
Здесь вы найдете удобные лежаки, лодки, водные велосипеды, площадку для волейбола, песчаный вберег, зоны для курящих и некурящих.
Адрес: ул. Сленё, 1, Тракай. Бронирование: 8 686 11136
Плата: за взрослого – 9 евро, ребенка – 5 евро, автомобиль – 5 евро.
В цену входит пользование пляжем и лежаками, туалет/душевые, футбольная/баскетбольная площадки, детская площадка.
Пляж Tony Resort
Пляж TonyResort находится на озере Гилушис. Это пляж с песчаным берегом.
На этом пляже бывает меньше людей, поэтому здесь спокойно. Большая часть посетителей – семьи с детьми.
Рядом с пляжем есть бар.
Адрес: деревня Анупришкес, 2, Тракайский район
Плата: за взрослого – 7 евро, за ребенка 4-12 лет – 3 евро, до 4 лет – бесплатно.
Лежаки и полотенца за дополнительную плату.
Пляж гостиницы Margis
Это пляж рядом с гостиницей. Здесь есть разные развлечения: от волейбола и баскетбола до плавания на лодке, рыбалки.
Адрес: ул. Яжеро, 39, деревня Пянкининкай, Тракайский район, Бронирование: 8 685 05550
Плата: за взрослого – 15 евро, детям до 3 лет – бесплатно, детям 3-12 лет – 5 евро.
В цену входит пользование пляжем, туалетом, душевыми, парковка.
Пляж Villa Alicante
Жители микрорайона Пилайте знают, что у озера Гилушис есть хороший пляж Villa Alicante.
Это закрытый пляж гостиницы Villa Alicante, на нем есть раздевалки, туалеты, лежаки. Рядом - волейбольная площадка.
Гостиница Villa Alicante находится в западной части столицы, недалеко от центра.
Цена: 7 евро.