Вокруг Вильнюса – шесть платных пляжей: цены от 7 евро

Цены на них составляют от 7 до 19 евро.

„Вилноя“

Этот пляж находится у чистого озера Вилноя. Пляж уютный и пригоден для семьи с детьми - у берега неглубоко. На пляже есть мостики, зона мангалов со столиками и зонтиками (за дополнительную цену). Есть песок, трава, места отдыха в тени деревьев.

Время работы: с 9 до 21 ч. Есть парковка, туалет, умывальник, раздевалка.

Адрес: М.Здезеховскё, 27, Судерве, Вильнюсский район

Плата: для взрослых (с 18 лет) – 8 € / в день. Вечерний билет (с 17 до 21 ч., только по рабочим дням) – 4 €. Для пенсионеров все дни недели – 6 € / в день (надо предъявить удостоверение). Детям 7-17 лет – 6 € / в день Детям до 7 лет – бесплатно.

Пляж Vilnius Grand Resort