Война войной, а капучино по распорядку. Как живет Москва, пока Россия убивает украинцев

Есть даже дела против подростков, высказавшихся против войны с Украиной, и ура-патриотические уроки "Разговоры о важном", с которых в школах по всей стране должен начинаться каждый понедельник. Но проводить их – это пока что рекомендация, а не приказ. Как и в целом их содержание пока остается на усмотрение учителя. И некоторые учителя пока что не ругают тех, кто регулярно в понедельник приходит ко второму уроку. Есть драматург и театральный режиссер Евгения Беркович с уголовным делом за якобы "призывы к терроризму". При этом её пьесы продолжают идти, и билеты нужно покупать, как только они поступают в продажу.

И да, был массовый исход во время мобилизации в сентябре 2022 года. По подсчетам разных медиа только границу с Грузией пересекли примерно 700 тысяч россиян призывного возраста, среди них было множество москвичей. Но как только власти поняли, что идея провальная и переключились на контрактников, многие из бежавших вернулись обратно в Россию – уже буквально в ноябре. Дома, особенно москвичам, где есть работа и где жить, гораздо комфортнее, даже если на горизонте маячит новая мобилизация. Но даже страх перед мобилизацией часто вовсе не означает несогласия с политикой страны: «Там, наверху, лучше знают. Раз решили завоевать Украину, то, значит, так и надо. Но только я не хочу на фронт, пусть контрактники идут, им за это деньги платят».