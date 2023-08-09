Военный запаса в баре вступил в полемику с белорусом: тот уверял, что Вильнюс принадлежит Беларуси

В минувшие выходные в вильнюсском ночном баре к офицеру запаса Дарюсу Антанайтису подошел белорус.
"Он приставал к литовцам, по-русски говорил, что Вильнюс принадлежит Беларуси, что мы - жители Каунаса и Жемайтии, а Вильнюс и вся восточная часть Литвы принадлежат Беларуси", – рассказал Антанайтис.
Физического контакта с белорусом избежать удалось.
"Это не странно было слышать. Странно было слышать это от человека, который живет и работает в Литве, который приехал сюда, наверное, как оппозиционер Александра Лукашенко. Однако в Литве он гнет линию белорусской пропаганды", – сказал Антанайтис.
"Это такая псевдонаучная теория, популярная в Беларуси", – сказал историк Томас Баранаускас.
Белорусские историки развили так называемую теорию литвинизма. Согласно этой теории, Великое княжество Литовское (ВКЛ) было белорусским государством, что настоящие литвины - это белорусы, поэтому Вильнюс принадлежит им. А литовцы - это жемайтийцы. Якобы, когда началось возрождение, они украли у белорусов имя Литвы.
"Они еще утверждают, что в XIII веке первая столица ВКЛ была в Новогрудке. А Новогрудок сейчас - Беларусь. Потом столицу перенесли в другой белорусский город - Вильнюс, одним словом, они так расставляют акценты", – сказал Баранаускас.
По его словам, эта теория популярна не в окружении Лукашенко.
"Эта теория популярнее среди оппозиции. Но Лукашенко, скажем так, флиртует с этой теорией", – сказал историк.
Президентская служба призывает остановить выдачу виз и видов на жительство в Литве белорусам, унифицировать ограничения для них с теми, которые распространяются на россиян. Этот вопрос президент Гитанас Науседа обсуждал с главой ПКНБО Лауринасом Кащюнасом.
"Это идея президента, мне она не чужда, я хочу сразу сказать, что я это одобряю", – сказал депутат. Ограничения для россиян парламент ввел весной 2023 года. Президент наложил на них вето, поскольку требовал таких же ограничений и для белорусов.
Белорусы провели акцию протеста у парламента, парламент отклонил вето президента. Правящие сказали, что надо прислушаться к голосам белорусской оппозиции, остаться для оппозиции открытой.
"Я думаю, что появление "Вагнер" в Беларуси меняет ситуацию и прежние видения. Мы должны это учитывать, "Вагнер" с белорусскими паспортами, не так ли? Очень плохой пример, как это могут организовать с их стороны", – сказал Кащюнас.
В Литве проживает около 60 000 граждан Беларуси, это больше, чем жителей в Алитусе.