Военный запаса в баре вступил в полемику с белорусом: тот уверял, что Вильнюс принадлежит Беларуси

Белорусские историки развили так называемую теорию литвинизма. Согласно этой теории, Великое княжество Литовское ( ВКЛ ) было белорусским государством, что настоящие литвины - это белорусы, поэтому Вильнюс принадлежит им. А литовцы - это жемайтийцы. Якобы, когда началось возрождение, они украли у белорусов имя Литвы.

"Это такая псевдонаучная теория, популярная в Беларуси ", – сказал историк Томас Баранаускас.

"Это не странно было слышать. Странно было слышать это от человека, который живет и работает в Литве , который приехал сюда, наверное, как оппозиционер Александра Лукашенко . Однако в Литве он гнет линию белорусской пропаганды", – сказал Антанайтис.

"Он приставал к литовцам, по-русски говорил, что Вильнюс принадлежит Беларуси , что мы - жители Каунаса и Жемайтии , а Вильнюс и вся восточная часть Литвы принадлежат Беларуси", – рассказал Антанайтис.

В минувшие выходные в вильнюсском ночном баре к офицеру запаса Дарюсу Антанайтису подошел белорус.

"Они еще утверждают, что в XIII веке первая столица ВКЛ была в Новогрудке. А Новогрудок сейчас - Беларусь. Потом столицу перенесли в другой белорусский город - Вильнюс, одним словом, они так расставляют акценты", – сказал Баранаускас.

По его словам, эта теория популярна не в окружении Лукашенко.

"Эта теория популярнее среди оппозиции. Но Лукашенко, скажем так, флиртует с этой теорией", – сказал историк.

Президентская служба призывает остановить выдачу виз и видов на жительство в Литве белорусам, унифицировать ограничения для них с теми, которые распространяются на россиян. Этот вопрос президент Гитанас Науседа обсуждал с главой ПКНБО Лауринасом Кащюнасом.

"Это идея президента, мне она не чужда, я хочу сразу сказать, что я это одобряю", – сказал депутат. Ограничения для россиян парламент ввел весной 2023 года. Президент наложил на них вето, поскольку требовал таких же ограничений и для белорусов.