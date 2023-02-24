Военный тупик и глобальный бренд. Девять украинских и российских экспертов подводят итоги первого года войны

Все российские эксперты, принявшие участие в этом опросе, уехали из России в 2022 году или ранее.

На фронте: Россия в тупике, Украина стремительно вооружается

Российский военный историк, магистр университета Николая Коперника в Торуни София Широгова:

Многие, исходя из того, что план Путина провалился, думали в прошлом году, что дальше будет молниеносная война и победа Украины. Но по итогам года можно сказать, что война вошла в затяжную фазу, из которой никакого стратегического выхода не видно. Пока обе стороны конфликта примерно равны друг другу в боевых возможностях. Но это стратегический тупик, патовая ситуация. Западные партнеры дают Украине военную технику в недостаточных объемах. Россия смогла увеличить численность своих войск за счет мобилизации, но их качество недостаточно для проведения генерального наступления.

Пока ни у одной из сторон нет решающего перевеса. И нет возможности его сконцентрировать на каком-то участке. Если не будет изменения базовых параметров, эта война может затянуться очень надолго. Нужны качественные изменения: например, масштабные поставки военной техники Украине для формирования ударного кулака.

Украинский военный эксперт, боевой офицер армии обороны Израиля Игаль Левин:

За этот год полномасштабной войны мы увидели очень четко, что все планы, которые строил Кремль — быстрое подчинение Киева и всей Украины, большая сложная операция в течении нескольких месяцев по полному захвату Донбасса, удержанию других захваченных территорий, как и оккупация Харькова и удержание Херсона — провалились. На стратегическом уровне у России только череда неуспехов и неудач. Захват крохотного городка Соледар — это тактический или оперативный уровень.

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На глобально-стратегическом уровне Россия находится в плачевной ситуации. Она потеряла уже только по задокументированным данным сайта Oryx больше 9 тысяч единиц техники. Реальные потери больше 10-11 тысяч единиц. Не нужно быть аналитиком, промышленником или финансистом, чтобы понимать, что Россия не может восстановить за год такие потери. За спиной России нет Запада, 50% мировой экономики. За ее спиной только Иран и Северная Корея.

Это говорит о том, что чем дальше будет затягиваться эта война, тем хуже она будет для России. Потому что ей негде будет брать технику для оснащения своих оккупационных войск. Без современной техники невозможно вести современную войну.

В потенциале это приближает Украину к победе. Потому что она продолжает насыщаться современной техникой. Да, это происходит медленно, да, хотелось бы, чтобы танки были раньше, чем это было объявлено. Но все же техника идет. Со стороны России мы ничего подобного не видим. И не увидим, потому технику для современной механизированной войны ей взять негде.

Внешняя политика: глобальный бренд "Украина", Россия больше не "великая держава"

Аналитик по международным отношениям Украинского института будущего Илия Куса:

Год войны привел к беспрецедентной мобилизации стран Европы и США в поддержку Украины. Произошла фактическая интеграция Украины в структуры НАТО и ЕС.

Украина начала двигаться к пониманию того, что для нее важен не только Запад. В вопросах санкций и многого другого страны Африки и Юго-восточной Азии могут играть не менее важную роль, чем страны Запада. Это важный итог. Но я не считаю, что Украина развернула на этом направлении эффективную работу.

Бренд "Украина" стал глобальным в силу большого внимания к стране. Украина стала символом стойкости и сопротивления. Многое украинское из военной области будет популярным после войны. Но важно понимать, что долго сохранять внимание к бренду "Украина" просто так будет невозможно. Украине еще предстоит разработать стратегию, как популяризировать свой бренд после войны и использовать его в фазе послевоенного развития.

Война перешла в стадию войны на истощение. В этой ситуации важно, что происходит не только на фронте, но и в тылу. Украине надо думать над моделью развития в условиях войны и после войны. Успешность Украины в будущем будет зависеть от создания бренда страны, преодолевшей войну.

Сейчас Украина грамотно использует свое положение "хозяина дискурса" для получения военной и финансовой помощи. Лоббистские усилия в военной сфере она сумела организовать вполне успешно. При этом попытка навязывать западным странам свой культурный дискурс, открыто наезжать на все страны подряд за какие-то мелкие вещи — неэффективна. Это позволительно, с точки зрения того, что мы имеем моральное право выражать свое мнение. Но я не думаю, что это может предоставить нам какое-то серьезное преимущество. Впрочем, на стратегию развития отношений или поставки вооружения это вряд ли повлияет.

Научный сотрудник Центра гуманитарных ценностей Принстонского университета Евгений Рощин:

Путин в своих выступлениях постоянно фетишизирует суверенитет России. Но его действия прямо противоречат его словам. Суверенитет — это возможность свободы действий на международной политической арене. А для России в результате войны эта свобода резко сократилась. Репутация страны на глобальной арене потеряна. Россия антагонизировала "золотой миллиард" и единственное направление ее внешней политики теперь азиатское — Китай, Индия, и, возможно, Южная Америка. Россия в международной политике теперь стала просителем. В то же время, что бы Россия ни говорила на любой международной площадке, это будет восприниматься со скепсисом и подозрением. Россия дискредитировала свою роль постоянного члена Совета Безопасности ООН, что подталкивает многие страны к пересмотру ее позиции в этой структуре.

НАТО встало вдоль границ России. Страна утратила даже минимальное пространство действий в Европе. ЕС приобрел второе дыхание: вторжение в Украину усилило способность европейских государств к выработке совместных внешнеполитических решений. Кроме того, в результате этой войны границы России приобрели неопределенный статус — ее территория будет теперь непризнанной вплоть до мирного урегулирования.

Приглашенный лектор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе Василий Жарков:

Россия утратила статус "великой державы". Очевидно, что с точки зрения Путина, полномасштабное вторжение в Украину было попыткой восстановить СССР: захватить Украину, Молдову, страны Балтии. Все остальное должно было само упасть к их ногам. Ничего из это не получилось. Отношения с Западом полностью разорваны. Восток пока готов лишь пользоваться российскими дешевыми ресурсами, но не быть союзником России. Израиль, Турция, Китай и Индия готовы капитализировать свою позицию возможного посредника в конфликте, но только в своих интересах. Страны бывшего СССР дистанцировались от России.

Vasilijus Žarkovas © DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Применение насилия на международной арене ведет к неизбежной потере власти, как способности влиять на международную политику, играть в ней в решающую роль. И классический пример этого демонстрирует Россия. До войны все боялись ее, воспринимали, как региональную сверхдержаву, с которой лучше считаться. А теперь она этот ореол потеряла. Российская армия — больше не вторая армия мира. С каждым месяцем баланс власти на международной арене меняется не в ее пользу.

Экономика: россияне стали меньше есть, Украина потеряла 30% ВВП

Сооснователь российской Высшей школы экономики, профессор экономики Игорь Липсиц:

Произошло разрушение бюджетной системы России. По плану правительства до 2025 года бюджет дефицитный. Запланированный дефицит бюджета в 3,3 трлн рублей в этом году удержать не удастся. Скорее всего, он составит 5-6 трлн. Индикатор — рекордный дефицит бюджета за январь в 1,76 трлн руб. Разговор уже идет о том, что в этом или в следующем году Россия полностью растратит "Фонд национального благосостояния". Это результат потери нефтегазовых доходов по итогам санкций.

Теперь российский Минфин для налоговых целей хочет ввести расчетные цены на нефть — выше рыночных. Получается, что нефтяники либо вообще останутся без прибыли, либо начнут платить налоги из издержек. Россия намерена сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в день (5%), рассчитывая на подъем цен на нефть. Но это опасная игра: заместить такой объем могут и другие страны. Например, Иран, который готов продавать дешевле, чем Россия.

Разрушена автомобильная промышленность. Российский рынок занимают китайские автомобили. Собираются завозить машины из Ирана. Очень тяжелая картина в черной металлургии. Некоторые предприятия, например, "Северсталь", уже продают металл с убытком на восточные рынки.

Поднимается военная индустрия. Но Россия из-за эмиграции и военных потерь лишилась примерно 1% трудоспособного населения. Поэтому заказы на военную продукцию есть, а работать некому.

Россияне беднеют. Они стали покупать физически меньше продовольствия. За год на 5-7% упали, например, продажи рыбы. Но самая серьезная беда по итогам года — это нарушение демографической ситуации в России в результате военных потерь и эмиграции. В июле ВШЭ опубликовала прогноз падения численности населения России к концу века до 137 млн человек. После того, как прошла мобилизация, стало ясно, что численность населения России будет сокращаться еще быстрее и упадет до 90-110 млн. человек.

Директор экономических и социальных программ Центра Разумкова (Киев) Василь Юрчишин:

Экономика Украины устояла — и это в ситуации, когда страна переживает второй экономический кризис за два года подряд. Выживаемость украинской экономики обусловлена тем, что Украина за свою 30-летнюю историю пережила немало кризисов и приобрела серьезный иммунитет. Важно, что Украина с первых дней войны получила экономическую помощь от стран Запада.

Бюджет Украины на 50% зависит от прямой иностранной помощи. Половина расходов идет на войну, половина — на социальные нужды. Падение ВВП в 2022 году составит 30-35%. Доля промышленности в ВВП упала на 40%, но она продолжает оставаться основой экономики. Но сейчас падение остановилось. На 40% упал транспортный сектор. Аграрный сектор, благодаря зерновому коридору, по итогам года сократился, но только на 12%. Экономика Украины была даже либерализирована в ходе войны, было снижено налоговое бремя, в том числе и импортные пошлины.

Внутренняя политика: военная диктатура и проблема коррупции

Российский оппозиционный политический аналитик и публицист в изгнании Федор Крашенинников:

Из автократии Россия превратилась в военную диктатуру. Власть принадлежит военной хунте, которая сделала агрессивную войну своей целью. Все политические процессы в России теперь подчинены войне. Все, что за войну — поощряется. Все, что против — запрещено и подавляется. С началом войны власть отбросила всяческое смущение, уничтожила все независимые некоммерческие организации и независимые СМИ. Российские политические активисты и интеллектуалы либо уехали, либо сидят в тюрьме, либо вынуждены были "успокоиться" — то есть прекратить какую-либо активность перед лицом неминуемых репрессий.

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Военная повестка упростила управление страной. Если раньше для репрессий против оппозиционеров нужны были какие-то основания, то теперь достаточно поймать человека на антивоенном высказывании в соцсетях, чтобы быстрый и строгий суд приговорил его к семи или девяти годам тюрьмы и изолировал от общества.

К сожалению, выход из этой ситуации не видится изнутри страны. Пассажиры подводной лодки, в которую превратилась Россия, не могут ей управлять. Управление ей находится в отсеке, который им не доступен. Безоружные, запуганные люди не могут никак повлиять на репрессивный военный режим. Что ставит необходимость военного поражения России и максимальную военную поддержку Украины в этой войне на первый план.

Украинский публицист, политолог и историк Константин Скоркин:

Из украинской политики полностью выпал пророссийский сегмент. Запрещены 11 партий. Оставшиеся в Верховной Раде депутаты от партии Медведчука стремятся остаться в политике и послушно голосуют за все инициативы Владимира Зеленского.

Критически упало влияние олигархов, они заняты спасением своих капиталов и уже не помышляют особо влиять на политику. Это результат двух факторов. Во-первых, военных потерь — один штурм Мариуполя стоил миллиарды металлургическому бизнесу Рината Ахметова и Вадима Новинского. Во-вторых, начатой еще до войны политики "деолигархизации": она ограничила влияние крупного капитала на партии и СМИ.

Усилилась власть президента, как по объективным причинам (военное положение, президент — главнокомандующий), так и по субъективным: Зеленский сумел использовать ситуацию в свою пользу. Есть большой перекос в сторону авторитарности, но критического характера он не приобретет, поскольку в Украине сильное гражданское общество и оно во время войны только усилилось через волонтерство и тероборону. Кроме того, война усилила зависимость Украины от Запада, и в данном случае это надежная гарантия от узурпации власти.

Остается проблема коррупции, но власть с ней борется по тем же причинам: давление гражданского общества и контроль со стороны Запада. В целом я оптимистичен: главное отбиться от Путина, а с политическими проблемами Украина разберется.