— Дмитрий откуда у вас страсть к морю?

— Все-таки я родился в портовом городе, живу у моря и не заразиться интересом к морю невозможно. Страсть к морю у меня с самого детства. Я видел, как корабли приходят, уходят. Мне всегда было интересно, как это работало изнутри. Мне казалось, что на кораблях работают какие-то особенные люди, они путешествуют, видят весь мир. На самом деле это так и есть, мы часто ходим за границу, посещаем другие страны и мне это нравится.

— Как ваши родители и друзья приняли то, что вы решили стать военным моряком?

— Отец был рад, он мной гордился, и он, и мои друзья меня поддержали и были только рады.

— А жена?

— С будущей женой я познакомился когда и мне и ей было то ли 15, то ли 16 лет. Мы посещали один и тот же спортивный клуб, дружили, были вместе, свадьбу мы сыграли в 2004 году. Так что она знала о том, что я морская душа, хотя конечно до сих пор, каждый раз, когда “Скальвис” выходит в море, она волнуется и переживает.

— Когда вы начали службу?

— В 2001 году на судне “Ветра”. Вначале, конечно, было сложно, работы было очень много, первые месяцы свободного времени у нас не было. Нам надо было выучить корабль, сделать это хорошо и быстро. Через несколько недель отношение со всем экипажем у нас, новичков, наладилось, наш корабль практически сразу ушел на довольно долгие учения, можно сказать, что после учений экипаж превратился в одну большую семью.

— Как у вас было со знанием литовского языка?

— Тогда, в начале 2000-х, когда я только-только пришел на флот, я практически не разговаривал на литовском языке.

— У вас не было из-за этого проблем?

— Литовский вначале, как я уже говорил, я знал очень плохо, но выучил буквально за месяц, никто никогда меня за то, что вначале я плохо разговаривал на литовском, не осудил. Послушайте, стал бы я двадцать два года служить в армии, если бы меня прессовали? Конечно нет! Более того, я поступил в литовскую мореходку, успешно ее закончил. Получил высшее образование, стал инженером. В Литве я никогда в жизни не ощущал себя национальным меньшинством. Я всю жизнь был, есть и буду гражданином Литвы. Я люблю эту страну, я здесь родился, служу в армии, с гордостью и честью несу флаг Литвы и ее военно-морских сил, и для меня честь служить этой стране.

— Какой случай за время вашей службы на флоте вам больше всего запомнился?

— На флоте постоянно что-то случается, но… пожалуй больше всего врезался в память мой первый шторм, в который я попал, когда еще начинал службу на “Ветре”. Я закончил вахту, пошел спать, только заснул – толкают со словами “просыпайся, идем в машинное отделение”. Сначала решил, что старики шутят, иду, а в машинном – волны. Что делать! Ну, мы решили проблему – спасли корабль.

— Что сейчас входит в круг ваших обязанностей на судне?

— Обслуживание электрических систем и энергетических установок корабля, их ремонт и их эксплуатация.

— Ваше мнение о том, что происходит в Украине?

— По национальности я наполовину русский, наполовину украинец, моя мать украинка. Все родственники у меня живут либо в Украине, либо в Литве. В Украине я проводил очень много времени, летом был в деревне у украинской бабушки. Я говорил с родственниками из Украины после начала войны, вы понимаете… эту боль в их глазах ничем не передать. Ведь на Россию никто не нападал, никто ей не угрожал. То, что делает Кремль, - это попытка аннексии всей страны. Мне очень жалко, что это сделала именно Россия, все-таки это культура, частью которой я являюсь. Я понимаю, что это ударит по всем русским, но надеюсь, что в мире поймут, что не бывает плохих наций – бывают плохие люди.