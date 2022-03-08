Военный эксперт: не надо обманывать себя, российская армия не остановится

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Вильнюс сообщил, что в Литву прибудут еще 400 американских военных.

"Дополнительные 400 военных из боевой группы Первой бронебригады США в ближайшие дни прибудут в Литву", – заявил Блинкен на совместном брифинге с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом в Вильнюсе.



Антанайтис сказал, что речь идет о полностью укомплектованных военных, которые готовы к бою и они могут какое-то время сами о себе позаботиться. Это очень серьезная и сильная группа.

Собеседник обратил внимание на слова, что закончилось время, когда занимались лишь отпугиванием, настало время обороны. "Размещение американских военных показывает, что мы уже готовимся к обороне", – сказал эксперт.

Что касается российской агрессии против Украины он сказал: "В соответствии с российским методом командования, они обязаны добиться стратегических целей. Они обязаны заставить украинское правительство капитулировать. И они пытаются добиться этого жестокими и зверскими бомбардировками и убийством мирных жителей".

По его мнению, атака будет продолжаться. "Сейчас наблюдается небольшой перерыв, истощают силы украинцев, а российская армия параллельно пополняет свою амуницию снарядами, ракетами, топливом, чтобы продолжать уничтожение Киева", – сказал он.

Эксперт сказал, что он не верит слухам о всеобщей мобилизации в России, но к этому надо готовиться.

"Всеобщая мобилизация означает, что в армию призовут всех мужчин 18-60 лет или даже с 16 лет. Так Путин сможет пополнить военные силы. Говорят, что у России в резерве есть 3 млн. военных. Конечно, всех не призовут, не все пригодны для службы, их надо и готовить. Если их сколько-нибудь призовут и пошлют в Украину, эти люди будут не готовы и станут легкой добычей, пушечным мясом в отличие от теперешних войск", – сказал Антанайтис.

"Кто правит на небе, тот правит и на земле. Если МИГи или другая советская техника были бы переданы Украине, в достаточном количестве, но этого недостаточно, нужна и амуниция, то есть ракеты, думаю, это в корне изменилось бы положение на земле в Украине", – сказал Антанайтис, напомнив, что у Украины большая территория.

"Поэтому важно, где эти самолеты действовали бы. Скорее всего, это были бы стратегические объекты, чтобы защищать мирное население от обстрелов. 70 истребителей - огромная сила, которая могла бы остановить или заставить отказаться от дальнейшего нападения, поскольку не было бы помощи с воздуха", – заметил эксперт.

"Истребители - такое оружие, которое быстро не восполнить. Их производство занимает годы. Поэтому каждый сбитый над Украиной истребитель - серьезный ущерб российской армии", – сказал Антанайтис.

По словам эксперта, по тому, как Россия вела себя раньше, можно предположить, что она будет делать дальше.

"То, что мы видели в Алеппо (Сирии), это стертый с лица земли город, никаких гуманитарных коридоров. Это гибель мирного населения, использование химического оружия. В Грозном (Чечня) применялась та же тактика. Полное уничтожение города. Использование запрещенного оружия, чтобы физически уничтожить людей", – заметил Антанайтис.

Эксперт имел в виду применение термобарического оружия, которое выжигает кислород. "По законам войны нельзя наносить противнику ненужную боль. Между тем россияне используют это против мирного населения. Это нарушение военных законов", – продолжил он.

95% сил, которые были сосредоточены, сейчас находятся на территории Украины. Это значит, что россияне вводят резерв.

"95% - это силы выделенные только для Украины. Они уже сейчас действуют на территории Украины, они не уничтожены, из других мест силы не перебрасывались. Например, взять хотя бы Калининградскую область, это самое милитаризированное место в Европе. Немного перебросили с Востока и с Кавказа. Россияне распределили ресурсы и сейчас их используют", – сказал эксперт.