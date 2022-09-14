Delfi: Попробуем вывести формулу успеха успешного контрнаступления Вооружённых сил Украины. Не секрет, что одна из составляющих - это западное вооружение, а что ещё?

Олег Жданов: Мы способны к обучению. В отличие от Вооруженных Сил Российской Федерации. Мы применили методы войны, которые они не в состоянии освоить. Западное вооружение плюс новые методики, которые наши военнослужащие черпают в их учебных центрах стран-партнёров.

Это контрнаступление, безусловно, уже войдёт в учебники военного искусства, потому что, во-первых, это темп наступления, во-вторых, масштаб наступления, а в-третьих, мы наступали меньшими силами, чем оборонялись российские войска.

Olegas Ždanovas © Youtube

- Если читать пропагандистские телеграм-каналы российских военкоров, складывается впечатление, что происходит огромнейшая неразбериха. На ваш взгляд, что происходит в армии РФ на нынешний момент?

- Мы ответили и себе, и для мирового сообщества, и для российского сообщества на главный вопрос, - готов ли российский солдат умирать за украинскую землю. Нет, не готов.

Беспрецедентна скорость наступления. Российские военнослужащие, - нет, это неумышленно, - просто бросали технику, особенно тяжёлую, которая имеет малую манёвренность, в первую очередь гусеничную, и на грузовых машинах уходили.

Лёгкие бронетранспортёры типа "Витязь" и "Тигр" они использовали, а также тентованные грузовики. Кстати, даже бронетранспортёры бросали, несмотря на то, что БТР довольно скоростная машина. Они бросали вооружение и просто убегали.

- Сейчас самое успешное контрнаступление - в Харьковской области. Это направление заранее тщательно готовилось или решение приняли в последний момент?

- Я думаю, это тщательная подготовка. О качестве подготовки говорят результаты, чем они лучше результаты, тем лучше качество подготовки.

Это игра, это военное искусство. Мы с вами наблюдаем само военное искусство, каким оно должно быть.

Мы провели операцию - убедили российское командование, что главный удар будет на юге, они перебросили туда основные силы войск, мы их заперли там в ловушке. Кстати, сейчас идёт уже разговор о том, что группировка на правом берегу Днепра готова сдаться, они готовы перейти под международную юрисдикцию.

Мы будем гарантировать военнослужащим соблюдение их прав по Женевской конвенции.

Очень хорошо поработала наша разведка, и мы поняли, что это направление самое перспективное в плане развития контрнаступлений.

- Есть ли прямая корреляция между успешным контрнаступлением украинских военных и интенсивностью обстрелов со стороны российских войск?

- Здесь абсолютно обратная зависимость. У Российской Федерации сегодня нет возможности ответить конфронтацией на линии фронта, не хватает сил и средств для этого. Поэтому было принято решение нанести удары по гражданской инфраструктуре.

И они это сделали. В основном удары нанесли по тепловым электростанциям, причём самая крупная в Украине пострадала, шесть областей остались на какое-то время без света.

И это - военное преступление, так как поражены в результате ракетных обстрелов не военные объекты.

- На Харьковском направлении фактически Вооружённые Силы Украины вышли на государственную границу с Российской Федерацией. Что дальше, стоит ждать контрнаступления и на других направлениях или будет временная оперативная пауза?

- Трудно прогнозировать, все зависит от готовности продолжать контрнаступление. Скорее всего, будет оперативная пауза, потому что надо подтянуть резервы, перегруппировать войска. Но дальше все будет продолжаться, мы только в самом начале стратегической контрнаступательной операции Вооруженных Сил Украины.

- Есть информация со ссылкой на журналиста-расследователя Христо Грозева о том, что Путин якобы совещался с олигархами и готовит новый этап войны на октябрь, и это будет как-то связано с частными военными компаниями.

Насколько это реально, и сколько нужно времени, чтобы создать эффективную боеспособную частную военную компанию? Это же невозможно сделать с нуля за один месяц.

- Нет, это нереально. За один месяц, дай бог, её только собрать, и то, думаю, вряд ли. Чтобы подготовить хорошую частную военную компанию надо год как минимум. В самом крайнем случае, если тщательно отбирать людей, то, может быть, полгода.

Но сегодня уже не из кого выбирать. Те, кто хотел повоевать, те, кто имеет боевой опыт или опыт службы в горячих точках, они уже все в Украине, этих людей уже давным-давно отобрали.

У меня есть предположение, что затею с частными военными компания может постигнуть та же самая участь, которая постигла формирование добровольческих батальонов на базе местных советов по всей территории России.

Из 50 батальонов на сегодняшний день ещё ни один не готов, не собрано. Они их второй месяц только пытаются комплектовать.

- Российские пропагандисты уже неоднократно за эти выходные говорили о неких диверсионных группах украинских, которые заходили то на территорию Курской области и вступали там в какую-то перестрелку с омоновцами, с Росгвардией, то на территорию Белгородской области.

Насколько это реально – сам факт проникновения украинских диверсионных групп? А если это нереально, то зачем эту тему продвигают российские пропагандисты?

- Это нереально, сразу скажу. Украина не ведет боевых действий на сопредельных территориях и не обстреливает их.

Я могу даже назвать источник – это, скорее всего, ФСБ или спецслужбы России, которые нагнетают обстановку.

Я напомню, что в приграничных с Украиной областях уровень террористической угрозы уже желтый объявлен. Осталось его поднять до красного, и можно вводить военное положение и объявлять всеобщую мобилизацию.

Я думаю, что они именно таким образом поддерживают градус и настроений в обществе, и готовности к введению там военного положения.