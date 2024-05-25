2024.05.25 12:19

Военные учения в Кретинге: отработка введения комендантского часа пройдут военные учения

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

В ночь на воскресенье в городе Кретинга будет введен комендантский час, сообщил Кретингский районный муниципалитет.

По сообщению муниципалитета, из-за учений, проходящих в Кретинге и ее окрестностях, в ночное время с субботы на воскресенье будет введен комендантский час – с полуночи до 4 утра. После введения комендантского часа передвижение населения не будет ограничено.

Тем не менее, в субботу с 19:00 ч. в Кретинге будут действовать настоящие мобильные блокпосты объединенных экипажей полиции, Службы общественной безопасности, Военной полиции и стрелков. Поэтому должностные лица смогут останавливать проезжающий транспорт, проверять документы и производить другие процедуры досмотра транспортных средств.

В субботу и воскресенье на учениях будет отрабатываться сотрудничество и взаимодействие во время военного положения между Союзом стрелков Литвы, армией, полицией, Службой общественной безопасности, Кретингского районного самоуправления и подведомственными ему учреждениями. Отмечается, что в ходе учений в Кретинге возможно передвижение военной техники, применение имитированных боеприпасов, будут охраняться объекты, принадлежащие муниципалитету и подведомственным ему учреждениям.

Активная фаза учений в общественных местах будет длиться до начала основного повторного голосования в выборах президента – до 7 часов утра воскресенья, поэтому на четкую организацию выборов это не повлияет.

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