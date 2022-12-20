Как сообщили BNS в литовской армии, такое решение принято потому, что на границе уже установлен физический барьер, завершается установка средств наблюдения.

"В последнее время, после значительного снижения потоков нелегальных мигрантов и отсутствия признаков того, что в ближайшее время эти потоки возрастут, литовская армия продолжает оказывать поддержку СОГГЛ, выделяя группы быстрого реагирования, которые дежурят в местах постоянной дислокации и готовы оперативно реагировать на инциденты", — говорится в предоставленном в понедельник ответе военных.

Военные Добровольческих сил (Сил ополчения) ВС Литвы уже больше года помогают пограничникам в патрулировании – с момента возникновения миграционного кризиса летом прошлого года.

Однако после стабилизации ситуации военное руководство какое-то время пыталось убедить политиков в том, что их помощь больше не нужна, а работа на границе отвлекает солдат от основных задач.

Из-за наплыва мигрантов в ноябре на границе с Беларусью было введено чрезвычайное положение. Это продолжалось до середины января. После того, как Россия начала войну в Украине в конце февраля, чрезвычайное положение было введено по всей стране.

Однако позже его оставили в силе только на участках границы Литвы вблизи государственной границы с Беларусью и Калининградской областью России, а также в пунктах пропуска, расположенных за пределами приграничной территории Литвы.

С 3 августа прошлого года, когда литовские пограничники получили право разворачивать нелегальных мигрантов, более 19,2 тыс. из них не пустили в страну из Беларуси. Некоторые иностранцы неоднократно пытались попасть в Литву.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тыс. мигрантов. Литва называет их приток гибридной атакой белорусского режима.