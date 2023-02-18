Военные эксперты: россияне взялись за новый план — запустили крайне опасные ракеты

В четверг агрессор организовал массированный ракетный обстрел украинской территории. Из 32 ракет украинцам удалось сбить 16.

На этот раз процент меньше обычных 70-80%.

"Это связано с тем, что наряду с ракетами Х-101, Х-555, Х-59 и "Калибр", которые украинцы могут победить, агрессор запустил и ракеты Х-22. Они до сих пор остаются загадкой для украинской противоракетной обороны", — говорят военные эксперты.

По их словам, вполне вероятно, что все 12 ракет Х-22 поразили свои цели. Эксперты подчеркивают, что это не означает, что они неуязвимы для западных систем ПВО, а скорее свидетельствует о том, что этого вооружения у Украины пока относительно мало.

"И, конечно же, радары, пожертвования на которые, мы надеемся, вы уже перевели", — говорят они.

Кроме того, россияне также, скорее всего, нанесут удар там, где меньше перекрытий ПВО и меньше современных противоракетных средств.

Луганское направление

Сватово. Серьёзных изменений нет. Россияне продолжают проводить локальные атаки на северном фланге, на других участках относительное затишье. Как сообщили в среду эксперты, согласно открытым источникам, дополнительные российские механизированные и танковые части, переброшенные на этот участок, могут свидетельствовать о готовности к более активным действиям.

Кременная. Украинцы продолжают обороняться на участке Площанка - Червонопоповка, агрессору удается прорваться к Невскому, но, как и прежде, их атаки останавливаются, а россияне возвращаются туда, откуда пришли, если, конечно, им это удается.

Бои усилились в лесах к юго-западу от Кременной и на дороге между Кременнай и Заречным.

Россияне ввели новые резервы и возобновили атаки на Ямполовку. Ситуация меняется. Агрессор способен поддерживать темп боя не только большим количеством маневренных частей, но и чрезвычайно мощным огнем артиллерии.

Лисичанск. Согласно открытым источникам, упомянутые экспертами бывшие "отдельные" части (7-я бригада, 14-й батальон) и части 3-го "добровольческого" корпуса не выведены в глубину обороны, а дополнены продолжают боевые действия .

Если это так, то отсутствие ввода в сектор новых и свежих частей свидетельствует о том, что военное командование агрессора не ожидает больших достижений на этом участке. Это отразилось и на боях — агрессор продолжает атаки на участках Белогоровка и Спорное, но безуспешно.

Донецкое направление

Бахмут. На участке Красная Гора - Роздоловка, по неподтвержденным данным, агрессор пересек участок Славянск - Бахмут дороги Железнянская - Парасковиевка, но продвинуться дальше пока не удается, так как он застрял на позициях, подготовленных украинцами в Берговке - Ягодном.

Кроме того, героическая оборона украинцев в Парасковиевке также во многом способствует остановке агрессора. Правда, украинцам отсюда, похоже, придется отступать, потому что они воюют здесь частично в окружении.

Усилия агрессора в направлении Северска (Васюковка - Роздоловка - Веселое) продолжают оставаться безуспешными. Бои для украинцев тяжелые и изнурительные.

На восточных и юго-восточных подступах к Бахмуту продолжаются тяжелые позиционные бои.

На трассе Константиновка - Часов Яр - Бахмут небо над головами украинцев постепенно проясняется.

Агрессор продолжает атаковать, но скорость его атаки упала. Защитники занимают оборонительные позиции, проталкиваясь на "нейтральную полосу".

Украинцы борются за инициативу на этом участке, ближайшие дни покажут, удалось ли им отобрать ее у россиян. Видя, что ситуация меняется не в его пользу, агрессор ищет пути решения - он начал наступление из Курдюмовки в сторону Дыливки - Белой Горы. Украинцы защищались.

Авдеевка - Марьинка. В Авдеевском по-прежнему жарко.

Агрессор давит, несмотря ни на усталость, ни на потери. Аналогичная ситуация и в Марьинке. Агрессор пытается обойти оба этих с флангов, но по-прежнему терпит неудачу. Украинцы не сдают своих позиций.

Угледар. Украинцы всеми калибрами продолжают разбивать российские силы, закрепившиеся на юго-восточных подступах к Угледару.

Агрессор пытается изменить ситуацию и расширить линию активного соприкосновения, для этого он атакует с востока Никольское и пытается обойти украинские силы с востока от Угледара.

В то же время они ударили по Пречистовке (западный фланг Павловки и Угледара).

Не исключено, что мы увидим попытку обойти Угледар с флангов по примеру Авдеевки и Марьинки.

Ощущение, что украинцы купятся на такой российский маневр пятого уровня и подготовят соответствующий прием.

Запорожское направление

Вероятно, для поддержки действий своих частей под Угледаром агрессор активизировал локальные атаки на участке Большая Новоселка.

Как это часто бывает, их атаки закончились неудачей. Артиллерия с обеих сторон продолжает доминировать в этом секторе.