Военные аналитики: в марте пропаганде РФ мешали хакерские атаки, война

Как сообщили в среду Вооруженные силы (ВС) Литвы, отмечается, что поток, направленный против Балтийских стран, в начале марта снизился, статьи о ситуации в Украине публиковались
Как сообщили в среду в армии, в начале марта поток против стран Балтии замедлился, а статьи о ситуации в Украине публиковались спорадически.
"В основном это было связано с двумя основными причинами - в первой половине марта функциональность российских пропагандистских каналов была нарушена кибератаками, а с другой стороны, все внимание пропагандистов было приковано к информационным операциям против Украины", - говорится в сообщении литовской армии.
По словам военных, доминирующей темой в подконтрольных Кремлю СМИ на протяжении всего марта была дезинформация и ложь для оправдания военных и других действий России против Украины.
Ответственность за происходящее в Украине возложили на Альянс, заявив, что «США и НАТО давно планировали начать войну с Россией и готовились применить против нее ядерное и химическое оружие».
Подчеркивалось, что как НАТО и США не защищают Украину, так они не будут защищать и страны Балтии.
Аналитики Вооруженных сил отмечают, что пропаганда продолжает подрывать важность членства Литвы в НАТО и запугивать население страны. Тенденциозно распространяется дезинформация о том, что Литва станет главной мишенью в ходе открытого противостояния Альянса и России и что «ракеты последней сравняют литовские города с землей».
Решения правительства страны по усилению обороны расцениваются как милитаризация Литвы под прикрытием ситуации в Украине.
«Также утверждалось, что страны Балтии могут быть следующими в списке «денацификации»», — заявили в армии.
Поток дезинформации и пропаганды больше, чем обычно, сосредоточился на энергетике, на дискуссиях ЕС о санкциях против России и отказе от энергетического сырья. Основной нарратив заключается в том, что санкции ЕС поставят под угрозу благополучие самих европейцев, пытались дезинформировать, что из-за решений европейских политиков в европейских магазинах заканчиваются продукты, акцентируя внимание на росте цен на бензин, газ и другие виды топлива.
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