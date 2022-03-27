В учениях, которые продлятся со 10 апреля, примут участие около 1000 военных и 200 единиц военной техники. Основная цель учений – поддержание уровня подготовки боевой группы, совершенствование процедур командования и управления и подготовка к приближающимся международным учениям "Железный Волк 22-I".
В учениях также примут участие 100 испанских военных из батальона НАТО, которые обычно находятся в Латвии. К месту учений были доставлены танки, боевые машины пехоты, бронированные внедорожники и другую технику.
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