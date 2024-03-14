Воды Вильняле в Вильнюсе снова окрасятся в зеленый цвет

Здесь можно послушать живую ирландскую музыку, увидеть танцы. Участники мероприятия будут в традиционных ирландских шапках. Повсюду будут висеть ирландские флаги. По зеленым водам Вильняле пройдет парад байдарочников с ирландскими, литовскими и украинскими флагами.

День святого Патрика - культурный и религиозный праздник, который отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии Святого Патрика. Впервые этот день отметили 17 марта 1737 года в Бостоне (США). Торжества в День святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение зеленой одежды или трилистников. Этот день празднуют во многих странах мира.