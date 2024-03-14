Воды Вильняле в Вильнюсе снова окрасятся в зеленый цвет

Здесь можно послушать живую ирландскую музыку, увидеть танцы. Участники мероприятия будут в традиционных ирландских шапках. Повсюду будут висеть ирландские флаги. По зеленым водам Вильняле пройдет парад байдарочников с ирландскими, литовскими и украинскими флагами.
День святого Патрика - культурный и религиозный праздник, который отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии Святого Патрика. Впервые этот день отметили 17 марта 1737 года в Бостоне (США). Торжества в День святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение зеленой одежды или трилистников. Этот день празднуют во многих странах мира.
Традиция окрашивания вод рек в зеленый цвет случайно зародилась в Чикаго, где сантехники для поиска дыр в водопроводах использовали специальную краску. Краска, которую используют для окрашивания воды, совершенно безвредная. Ее используют и литовские водопроводчики, а также работники теплосетей.
Мероприятия:
14:30-15.30 выступление Гитиса Амбразявичюса и группы.
15:00-15:10 Обращение к собравшимся посла Ирландии С.МакХью.
15.10-15:40 окрашивание вод Вильняле в зеленый цвет;
15:40-16.00 Закрытие мероприятия.
Продолжение в Piano Man, Gringo, Portobello и Ужупском кафе, можно будет попробовать ирландские блюда, пирог Guiness.