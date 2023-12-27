Водоемы Литвы пополняются угрями

 
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Unguriai
Unguriai
ФОТО: AFP / Scanpix

В одиннадцать национальных водоемов было выпущено 3,1 миллиона особей европейского угря. Угрей выпустили в озера: Бальтейи Лакаяй, Лушяй, Гальве, Паежерю Таурагна, Кроку Ланка, а также реки: Нямунас (от Каунасской ГЭС до дельты), Миния, Дубиса, Швентойи и Нерис. В процедуре зарыбления принял участие министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас, который помогал специалистам из Службы рыболовства при Министерстве сельского хозяйства.

Приобретение угрей в личиночной стадии совпало с началом сезона ловли этой рыбы у берегов Англии и Франции. В канун Рождества угри были доставлены из Франции в Вильнюсский аэропорт в ящиках, специально предназначенных для безопасной транспортировки рыбы. Сразу же началась перегрузка и транспортировка в места их разведения.

Поскольку из-за зимних условий было небезопасно зарыблять все водоемы, заранее был проведен мониторинг водоемов и выбраны те, где зарыбление было признаны безопасным.

Литовские водоемы уже не первый год зарыбляются европейскими угрями. Этим летом в 65 литовских озер и рек было выпущено более 1 265 000 молодых угрей. Некоторые из них были помечены органическими красителями, чтобы научные исследователи могли оценить эффективность зарыбления, скорость роста и возраст пойманных взрослых угрей. В общей сложности с 2011 по 2023 год в водоемы Литвы будет завезено более 13 миллионов особей европейского угря.

Проект "Разведение европейского угря" финансируется Европейским фондом морского и рыбного хозяйства и национальным бюджетом Литвы.

Основная цель проекта — продолжить уже начатую работу по восстановлению запасов угря и тем самым увеличить численность европейского угря как в Литве, так и в Европейском союзе.

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