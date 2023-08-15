Водный курорт на Лепкальнисе III: экскурсии и развлечения ждут в ближайшие выходные дни

Экскурсии будут проходить в 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 ч. (после экскурсий в водохранилище состоятся концерты).
На улице ждут следующие развлечения:
водный каток (не забудьте купальные принадлежности, полотенца и пледы),
пенная машина,
мастер-класс по производству мыльных пузырей,
мастерская "водная ракета",
научные эксперименты,
йога для детей (и родителей) (принесите коврик или полотенце),
фургон с едой, мороженым и сахарной ватой (принесите пледы, чтобы было на чем сидеть),
новые развлечения.
Время работы: с 10.00 до 19.00 ч.
Предварительная регистрация не нужна, билеты продают на месте.
Стоимость билета 5 евро (детям до 2 лет бесплатно).
Стоянка: напротив водохранилища на территории кладбища.
Водохранилищу больше 100 лет. Оно принадлежит компании "Вильняус ванденис". Водохранилище известно уникальной конструкцией и акустикой – это в нем отдается 5-6 раз. До сих пор этот стратегический объект был закрыт, с июля он открылся для посетителей.
Автор инициативы: "Вильняус ванденис"
Проект осуществил: Музей энергетики и техники
Мероприятие проходит под эгидой Вильнюсского муниципалитета.