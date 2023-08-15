Водный курорт на Лепкальнисе III: экскурсии и развлечения ждут в ближайшие выходные дни

Экскурсии будут проходить в 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 ч. (после экскурсий в водохранилище состоятся концерты).

На улице ждут следующие развлечения:

водный каток (не забудьте купальные принадлежности, полотенца и пледы),

пенная машина,

мастер-класс по производству мыльных пузырей,

мастерская "водная ракета",

научные эксперименты,

йога для детей (и родителей) (принесите коврик или полотенце),

фургон с едой, мороженым и сахарной ватой (принесите пледы, чтобы было на чем сидеть),

новые развлечения.

Время работы: с 10.00 до 19.00 ч.

Предварительная регистрация не нужна, билеты продают на месте.

Стоимость билета 5 евро (детям до 2 лет бесплатно).

Стоянка: напротив водохранилища на территории кладбища.

Водохранилищу больше 100 лет. Оно принадлежит компании "Вильняус ванденис". Водохранилище известно уникальной конструкцией и акустикой – это в нем отдается 5-6 раз. До сих пор этот стратегический объект был закрыт, с июля он открылся для посетителей.

Автор инициативы: "Вильняус ванденис"