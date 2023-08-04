Водный курорт на Лепкальнисе II: экскурсии и развлечения ждут в ближайшие выходные дни

Экскурсии будут проходить в 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 ч.

Заказные экскурсии с Юлией Суровецайте пройдут в 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 ч.

На улице ждут следующие развлечения:

водный каток (не забудьте купальные принадлежности, полотенца и пледы),

мастер-класс по производству мыльных пузырей,

пенная машина,

мастерская "водная ракета",

научные эксперименты,

йога для детей (и родителей) (принесите коврик или полотенце),

фургон с едой, мороженым и сахарной ватой (принесите пледы, чтобы было на чем сидеть).

Время развлечений: с 10.00 до 19.00 ч.

Предварительная регистрация не нужна, билеты продают на месте. Стоимость билета 5 евро (детям до 2 лет бесплатно).

Водохранилищу больше 100 лет. Оно принадлежит компании "Вильняус ванденис". Водохранилище известно уникальной конструкцией и акустикой – это в нем отдается 5-6 раз. До сих пор этот стратегический объект был закрыт, с июля он открылся для посетителей.