Водный курорт на Лепкальнисе II: экскурсии и развлечения ждут в ближайшие выходные дни

Экскурсии будут проходить в 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 ч.
Заказные экскурсии с Юлией Суровецайте пройдут в 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 ч.
На улице ждут следующие развлечения:
водный каток (не забудьте купальные принадлежности, полотенца и пледы),
мастер-класс по производству мыльных пузырей,
пенная машина,
мастерская "водная ракета",
научные эксперименты,
йога для детей (и родителей) (принесите коврик или полотенце),
фургон с едой, мороженым и сахарной ватой (принесите пледы, чтобы было на чем сидеть).
Время развлечений: с 10.00 до 19.00 ч.
Предварительная регистрация не нужна, билеты продают на месте. Стоимость билета 5 евро (детям до 2 лет бесплатно).
Водохранилищу больше 100 лет. Оно принадлежит компании "Вильняус ванденис". Водохранилище известно уникальной конструкцией и акустикой – это в нем отдается 5-6 раз. До сих пор этот стратегический объект был закрыт, с июля он открылся для посетителей.
Автор инициативы: "Вильняус ванденис"
Проект осуществил: Музей энергетики и техники
Мероприятие проходит под патронатом Вильнюсского муниципалитета.
Сейчас все желающие смогут посетить водохранилище и услышать его историю.
Экскурсии будут проводить по четвергам и пятницам в 18 ч. и субботам и воскресеньем в 10.30 и 17.30 ч.
Стоимость экскурсии 5 евро (студентам, ученикам, пенсионерам и военным 3 евро), детям до 6 лет – бесплатно, детям из социально поддерживаемых семей и инвалидов и сопровождающих лиц (надо предъявить документы) – 1 евро.