Водителю не удалось обмануть работников службы техосмотра

Владелец технически неисправного автомобиля надеялся повторно пройти техосмотр, прикрутив номер на другой автомобиль, но не заметил, что отличается не только пробег и другие параметры, но и сам внешний вид авто.

5 апреля на прохождение техосмотра в Паневежисе приехал водитель Opel Zafira (2000 г.в.). Контролер установил много недочетов, в их числе и серьезных. На их устранение водителю дали месяц, автомобилю запретили участвовать в движении.

Спустя 30 дней водитель приехал в то же отделение техосмотра 4 мая. На этот раз контролер стал проверять только то, что было в списке недочетов. Однако он заметил, что пробег, указанный в документе отличается на 80 000 км – за месяц проехать столько нереально на машине, которая не могла участвовать в движении.

Мало того, номер кузова был таким ржавым, что было сложно его рассмотреть. Контролер заподозрил, что-то неладное.

"Номер тот же, марка та же, цвет, кажется, тот же, но машина не та", – сказал глава Паневежского центра Эгидиюс Гончаускас.

Контролер спросил у водителя, точно ли это та же машина. Водитель всерьез возмутился. Однако машина и в этот раз не прошла техосмотр. Контролер не успокоился, позвонил директору центра. Сразу же просмотрели видео, сделанное месяц назад: цвет машины похож, номер тот же, но месяц назад у Opel Zafira с номером GJM 126, был люк в крыше, а в мае люка не было!

О мошенничестве сообщили в полицию и всем литовским станциям техосмотра.

"В нашем центре есть контролеры с 25-летним стажем, но такого они прежде не видели. Я не понимаю, неужели мошенники думают, что мы только на цвет смотрим и марку?", – удивлялся Гончаускас.

Представитель Паневежской полиции Одета Юкнюте подтвердила, что по факту мошенничества было начато расследование.