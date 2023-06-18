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Через две недели вступает в силу новый порядок - в автомобилях должны быть аптечки нового образца. С 1 июля 2023 года водителей, у которых не будет аптечек новой комплектации, ждут штрафы.
Водителям стоит поспешить, через две недели вступает в силу новое требование
© DELFI / Kiril Čachovskij

Порядок введения новых аптечек был принят уже давно, но его вступление в силу несколько раз откладывалось. По принятому закону, он должен был вступить в силу с 1 января 2022 года. Потом его вступление в силу отложили на полгода, а затем - на год, до 1 июля 2023 года.

Согласно новому порядку в аптечке должны быть: 10 стерильных пластырей, рулонный пластырь, стерильная давящая повязка, 5 шт нестерильного бинта, 2 треугольных бинта, ножницы для оказания первой помощи, 2 специальных покрывала, 10 шт стерильных бинтов для ран, 4 шт одноразовых перчаток, 2 одноразовые маски для защиты лица от дыхания/маска для реанимирования, одноразовые гипотермические (охлаждающие) пакеты (2 шт.), жгут-турникет для остановки сильных кровотечений, применяемый на руках или на ногах (2 шт.) В аптечке должна быть и инструкция по использованию турникетов.

Цена новой аптечки - 36–40 евро.

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