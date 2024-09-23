2024.09.23 11:53

Водителям придется платить: в Вильнюсе обновляют популярные стоянки для машин

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt

Рядом со зданием парламента Литвы реконструируют стоянки для машин, позже там планируют построить конференц-центр. Вильнюсский муниципалитет объясняет свои действия тем, что работы нужны из соображений безопасности и напоминают о беспорядках. Кроме того, возможно, что введут плату за стоянку в этом месте.

„До сих пор стоянка была бесплатной. Когда мы приведем ее в порядок, будем решать вопрос сбора, однако парламентская канцелярия по-прежнему сможет пользоваться ею бесплатно“, – сказали Delfi представители вильнюсской администрации.

Между ул. А.Гоштауто и А.Тумено есть два пространства: одно – стоянка для членов и работников парламента и их гостей, другая – общая. На фото одна отмечена зеленым по периметру, другая - белым:

Automobilių aikštelės prie Seimo (rugsėjis)

В соответствии с подписанным летом соглашением парламент отказался от прав на эту стоянку. Согласно договоренности, на этом месте может быть построен конференц-центр.

„Только после конкурса на архитектурную идею во время подготовки проекта станет ясно, какую часть участка займет конференц-центр, а какого размера останется стоянка. Вероятно, большую часть мест перенесут на подземную стоянку под новым зданием“, – указал муниципалитет.

Пока по договору стоянку приведут в порядок, чтобы ею дальше могла пользоваться парламентская канцелярия. Муниципалитет гарантирует канцелярии стоянку на 260 парковочных мест.

Поскольку это временная стоянка, здесь не будет места для зарядки батарей электромобилей.

„Планируется привести в порядок и соседнюю стоянку. Со временем она станет частью общей городской инфраструктуры с соответствующей платой за услугу. После проведения необходимых работ, будут размечены места для обеспечения безопасности“, – прокомментировал муниципалитет судьбу второй стоянки.

Stovėjimo aikštelės prie Seimo remonto darbai (rugpjūtis)

Муниципалитет указал, что обе стоянки нуждаются в ремонте, „это вопрос безопасности“.

Якобы еще в августе 2021 года генкомиссар полиции Ренатас Пожела обратился в Вильнюсский муниципалитет и поднял вопрос безопасности. Имелись в виду беспорядки у парламента.

„Надо отметить, что часть активных участников протеста (нарушителей), которые находились у II здания парламента на стоянке для машин (ул. А.Тумено), бросали в полицейских камни, которые подбирали здесь же на неасфальтированной стоянке“, – писал комиссар.

„Обращаем внимание на то, что эта стоянка не освещена, это обстоятельство позволило нарушителям сохранить анонимность, полицейским было сложно следить за ними и идентифицировать их в темноте“, – отмечает Пожела.

Муниципалитет указал, что заменит покрытие на стоянках и оборудует освещение, чтобы около здания парламента стало безопаснее.

Работы проводит муниципальная компания Grinda. Стоимость работ будет известна после того, как они завершатся.

Месяц назад Grinda сообщила в Facebook, что продолжает работы на стоянке между ул. А.Тумено и А.Гоштауто. Там планируется оборудовать 435 парковочных мест, из них 18 – для людей-инвалидов.

Automobilių aikštelė prie Seimo – korinė danga (rugsėjis)

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