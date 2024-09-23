Водителям придется платить: в Вильнюсе обновляют популярные стоянки для машин

„Только после конкурса на архитектурную идею во время подготовки проекта станет ясно, какую часть участка займет конференц-центр, а какого размера останется стоянка. Вероятно, большую часть мест перенесут на подземную стоянку под новым зданием“, – указал муниципалитет.

В соответствии с подписанным летом соглашением парламент отказался от прав на эту стоянку. Согласно договоренности, на этом месте может быть построен конференц-центр.

Между ул. А.Гоштауто и А.Тумено есть два пространства: одно – стоянка для членов и работников парламента и их гостей, другая – общая. На фото одна отмечена зеленым по периметру, другая - белым:

„До сих пор стоянка была бесплатной. Когда мы приведем ее в порядок, будем решать вопрос сбора, однако парламентская канцелярия по-прежнему сможет пользоваться ею бесплатно“, – сказали Delfi представители вильнюсской администрации.

Якобы еще в августе 2021 года генкомиссар полиции Ренатас Пожела обратился в Вильнюсский муниципалитет и поднял вопрос безопасности. Имелись в виду беспорядки у парламента.

„Планируется привести в порядок и соседнюю стоянку. Со временем она станет частью общей городской инфраструктуры с соответствующей платой за услугу. После проведения необходимых работ, будут размечены места для обеспечения безопасности“, – прокомментировал муниципалитет судьбу второй стоянки.

Поскольку это временная стоянка, здесь не будет места для зарядки батарей электромобилей.

Пока по договору стоянку приведут в порядок, чтобы ею дальше могла пользоваться парламентская канцелярия. Муниципалитет гарантирует канцелярии стоянку на 260 парковочных мест.

„Надо отметить, что часть активных участников протеста (нарушителей), которые находились у II здания парламента на стоянке для машин (ул. А.Тумено), бросали в полицейских камни, которые подбирали здесь же на неасфальтированной стоянке“, – писал комиссар.

„Обращаем внимание на то, что эта стоянка не освещена, это обстоятельство позволило нарушителям сохранить анонимность, полицейским было сложно следить за ними и идентифицировать их в темноте“, – отмечает Пожела.

Муниципалитет указал, что заменит покрытие на стоянках и оборудует освещение, чтобы около здания парламента стало безопаснее.

Работы проводит муниципальная компания Grinda. Стоимость работ будет известна после того, как они завершатся.