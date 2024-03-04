Водителям будут рассылать уведомления с рекомендацией пройти медосмотр

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvioji nuotr.
Asociatyvioji nuotr.
ФОТО: Shutterstock
С 1 января 2025 года срок действия водительского удостоверения будет привязан к сроку действия медицинской справки, поэтому водители, не прошедшие медосмотр в установленные сроки, больше не смогут управлять автомобилем. По данным "Регитры", к январю следующего года более 319 000 водителей должны будут пройти медицинский осмотр, то есть каждый пятый водитель в стране.

"Регитра" призывает вас проверять действительность медицинской справки в электронной системе - не удивляйтесь, если получите напоминание по SMS или электронной почте.

Состояние здоровья водителя оказывает большое влияние на безопасность дорожного движения, поэтому очень важно, чтобы в дорожном движении участвовали только те, кто прошел медицинский осмотр.

По данным Регитры, в Литве в настоящее время насчитывается более 200 000 водителей, чьи медицинские справки о прохождении медосмотра уже недействительны, а к 1 января 2025 года их число возрастет до 319 000. Это значительная часть водителей нашей страны - каждый пятый водитель, учитывая, что в Литве в настоящее время выдано более 1,52 миллиона водительских удостоверений.

Проверить срок действия медицинской справки можно на водительском портале Регитра — здесь.

Напомним, что медицинский осмотр водителя можно пройти в медицинском учреждении по месту регистрации пациента или в любом другом медицинском учреждении, предоставляющем такие услуги. Медицинский осмотр проводится семейным врачом или врачом-терапевтом, оказывающим первичную медицинскую помощь.

Психическое здоровье водителя должно быть оценено психиатром. Водители моложе 65 лет должны проходить медосмотр раз в десять лет, водители в возрасте от 66 до 79 лет - раз в пять лет, а водители в возрасте 80 лет и старше - раз в два года.

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