Водители возмущены: мобильный радар был установлен в автомобиле

Мобильный радар в багажнике – такую картину заметил житель и поделился фотографией в социальных сетях . Одних водителей это рассмешило, у других вызвало возмущение. еще одна группа указала, что видели такое и прежде.

Однако в Вильнюсе до сих пор такого не бывало. Жители предполагают, что, возможно, этот радар не работал, его просто везли на другое место. Однако на деле все обстояло иначе. СМИ ранее сообщали, что таким образом нарушителей фиксирует полиция в Алитусе - мобильный радар возят в полицейском автомобиле без опознавательных знаков.