"Это одна из основных дорог Жемайтийского шоссе. В выходные обвалились перила. Неужели будут ждать, когда провалится автомобиль с людьми или автобус?" – писала читатель портала Delfi.
Жители, которые каждый день ездят по этому мосту домой или на работу, шутят: три года мост "ремонтировали" с помощью запрещающих знаков, а когда он начал разваливаться, ничего не предпринимают. Пользователи рассказали, что ходили по этому мосту 9 лет назад, и уже тогда торчала арматура, потрескался асфальт, состояние моста было плохим.
На шумиху отреагировал мэр Ресейнского района Андрюс Баутронис.
На своей странице в Facebook он поделился информацией о том, что обратился в Литовскую дирекцию автомобильных дорог (ЛДАД).
"Я сообщил, что нужны быстрые решения, а не процедуры, опутанные бюрократией, поскольку нынешняя ситуация представляет угрозу для жизни людей. ЛДАД заверила, что проведут срочное заседание", – писал мэр.
По его словам, ремонтировать этот мост через Дубису планировали в этом году, но потом перенесли работы на 2022 год.
"Напоминаю, владелец моста – ЛДАД. Все, что может делать и делает муниципалитет – звонить, писать, запрашивать и информировать о проблеме. Но окончательное решение принимает хозяин имущества. В данном случае ЛДАД", – сказал Баутронис.
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