Водители в Тракай ездят кругами, когда закончится ремонт не знает никто

"Раньше на весь поток было две полосы, сейчас можно сказать, осталась одна, поскольку за Траку Воке одна полоса закрыта, весь поток по одной полосе направлен в сторону Друскининкай. Есть хитрецуы, которые тут сначала едут по второй полосе, а потом "просятся" в первую. Рабочих здесь нет с лета – как только начали работы, вскоре их остановили. Сейчас терпение уже на исходе. Осенью потоки машин больше, чем были летом, водители теряют много времени. Не за горами зима, движение совсем встанет. Люди говорят, что подрядчик, начав работу, увидел реальную ситуацию и отказался ее выполнять. Когда работы закончатся, неясно", – рассказал Симонас.