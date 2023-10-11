Водители в Тракай ездят кругами, когда закончится ремонт не знает никто

Синъмонас, который ездит по этой дороге каждый день, сказал, что весной начался ремонт виадука, но он застопорился, машины направляют в объезд. Из-за этого ежедневно стоят заторы.
"Раньше на весь поток было две полосы, сейчас можно сказать, осталась одна, поскольку за Траку Воке одна полоса закрыта, весь поток по одной полосе направлен в сторону Друскининкай. Есть хитрецуы, которые тут сначала едут по второй полосе, а потом "просятся" в первую. Рабочих здесь нет с лета – как только начали работы, вскоре их остановили. Сейчас терпение уже на исходе. Осенью потоки машин больше, чем были летом, водители теряют много времени. Не за горами зима, движение совсем встанет. Люди говорят, что подрядчик, начав работу, увидел реальную ситуацию и отказался ее выполнять. Когда работы закончатся, неясно", – рассказал Симонас.
Delfi связался с Литовской дирекцией автомобильных дорог, ее представитель подтвердил, что работы в этом месте остановлены.
"Временно работы в этом месте остановлены. Когда начали работы, выяснилось, что состояние несущих конструкций плохое, их надо менять. Выяснить их состояние, не разобрав конструкцию, невозможно. Из-за необходимости дополнительных работ работы были остановлены. Сейчас корректируют проект с учетом ремонта несущих конструкций", – сказала представитель ЛДАД Неда Черняускайте.
На вопрос, отказался ли подрядчик от проведения работ, она повторила, что работы были остановлены, когда выяснилось, что их надо выполнить в большем объеме. ЛДАД указала, что не может сказать, йкогда работы возобновятся и закончатся.
"Сейчас мы корректируем проект с учетом замены несущих конструкций. Когда проект будет готов, работы возобновятся. Только после подготовки проекта будет известно время окончания работ", – сказала Черняускайте.