11 июля 2023 г. 18:01

Водители сообщают об огромных заторах в Вильнюсе

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Во вторник вечером столицу сковали заторы. Они образовались почти во всем городе, даже на Западной объездной дороге и на ул. Гарюну. Водители в разных группах на Facebook делятся советами, как сократить время ожидания хотя бы на 10-15 минут.

Из-за ограничений в центре города, во всех остальных районах столицы образовались заторы. Приложение Waze показывает, что по ул. Гарюну машины движутся на скорости 4 км/ч.

Водители призывают друг друга отказаться от незапланированных и ненужных поездок, поскольку миновать заторы невозможно. Заторы стоят даже на узких улицах, где их раньше никогда не было, просто водители, чтобы объехать пробку, сворачивали на эти улицы и запрудили их.

Огромные заторы стоят около проспекта Пилайтес и на ул. Т.Нарбуто, поскольку водители, которые прежде ехали ц Лаздинай по проспекту Лайсвес, сейчас вынуждены ездить по другой дороге.

Заторы стоят и на оживленных улицах Тукстантмячё, Осло, Гележинё Вилко и Укмергес, а также на проспектах Саванорю, Конституциёс, Пилайтес и Лайсвес.

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