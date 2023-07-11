Водители сообщают об огромных заторах в Вильнюсе

Из-за ограничений в центре города, во всех остальных районах столицы образовались заторы. Приложение Waze показывает, что по ул. Гарюну машины движутся на скорости 4 км/ч.

Водители призывают друг друга отказаться от незапланированных и ненужных поездок, поскольку миновать заторы невозможно. Заторы стоят даже на узких улицах, где их раньше никогда не было, просто водители, чтобы объехать пробку, сворачивали на эти улицы и запрудили их.

Огромные заторы стоят около проспекта Пилайтес и на ул. Т.Нарбуто, поскольку водители, которые прежде ехали ц Лаздинай по проспекту Лайсвес, сейчас вынуждены ездить по другой дороге.