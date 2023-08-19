Водители штрафов не боятся: часть из них не спешит покупать новые аптечки

Водителей, которые стали искать новые аптечки за неделю до вступления порядка в силу, было так много, что провизоры до сих пор сталкиваются с нехваткой новых аптечек.

"Сейчас нам их не хватает. Ищущим можем предложить только отдельные составляющие комплекта", – сказала провизор Gintarinė vaistinė Зита Янушаускене.

В некоторых аптеках есть эти аптечки, но по несколько штук, их быстро раскупают.

"Немного пока есть, но потребность высокая, может, в августе спрос немного спал, но на складах точно еще есть какое-то количество", – сказал провизор Camelia Римвидас Блинас.

Не всегда нужно покупать всю аптечку целиком, можно купить необходимые ее составляющие отдельно. Правда, водителям этот вариант не подходит.

"Люди стараются купить укомплектованный вариант", – сказала пресс-секретарь Eurovaistinė Роланда Липнявичюте.

"Один турникет стоит 18 евро, а вся аптечка - 30 евро", – заметила Янушаускене.

Потребность в аптечках все еще большая, но ситуация сейчас не столь напряженная, как в июле.