Водители штрафов не боятся: часть из них не спешит покупать новые аптечки

Водителей, которые стали искать новые аптечки за неделю до вступления порядка в силу, было так много, что провизоры до сих пор сталкиваются с нехваткой новых аптечек.
"Сейчас нам их не хватает. Ищущим можем предложить только отдельные составляющие комплекта", – сказала провизор Gintarinė vaistinė Зита Янушаускене.
В некоторых аптеках есть эти аптечки, но по несколько штук, их быстро раскупают.
"Немного пока есть, но потребность высокая, может, в августе спрос немного спал, но на складах точно еще есть какое-то количество", – сказал провизор Camelia Римвидас Блинас.
Не всегда нужно покупать всю аптечку целиком, можно купить необходимые ее составляющие отдельно. Правда, водителям этот вариант не подходит.
"Люди стараются купить укомплектованный вариант", – сказала пресс-секретарь Eurovaistinė Роланда Липнявичюте.
"Один турникет стоит 18 евро, а вся аптечка - 30 евро", – заметила Янушаускене.
Потребность в аптечках все еще большая, но ситуация сейчас не столь напряженная, как в июле.
"Пик был где-то с 20 июня до первых дней июля. Сейчас продажи снизились в 17 раз. Каждый день мы продаем несколько десятков таких аптечек", – сказала Липнявичюте.
Поскольку аптечки до сих пор активно покупают, можно сделать вывод, что не все водители выполняют требования.
"У нас не покупают, пока никто не штрафует. Как только такое случится, литовцы начинают думать, что нужна была все-таки эта аптечка", – сказал Оскарас Медзявичюс, лектор курсов оказания скорой помощи.
"Еще никто не останавливал и не проверял", – сказал журналистам встреченный на улице водитель.
Полиция отмечает, что у нее и без проверки наличия аптечек работы немало. Ни сейчас, ни в будущем специальные рейды проводить не будут.
"Специальных рейдов не будет, но полицейские всегда выборочно могут проверять наличие аптечек в машинах во время проведения других проверок и рейдов", – сказала представитель Литовской дорожной полиции Йоруне Люткене.
Полицейские апеллируют к сознательности водителей.
"Может быть назначен штраф, 12 евро. Он небольшой, но было бы особенно горько, если бы без необходимых средств водитель не смог оказать помощь пострадавшему", – сказала Люткене.
Специалисты отмечают, что с начала войны в Украине курсы по оказанию первой помощи стали очень популярными.
"Война в Украине, смерть профессора Донскиса в аэропорту – это побудило людей учиться оказанию первой помощи. Любой лектор скажет, что слушателей стало больше", – сказал Медзявичюс.
А провизоры надеются, что водители будут обновлять содержимое аптечек чаще раза в 18 лет.
"Бывает много покусанных шершнями, я бы, наверное, купила мини-холодильник для перевозки лекарств и хранила бы в нем аммиак и адреналин, жизнь может спасти не только турникет", – сказала Янушаускене.