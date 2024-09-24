Водители придумали, как защищаться от мобильных радаров – создали специальный знак

Жители одного Дззукийского городка, в котором время от времени устанавливают мобильный радар – на въезде в город, где нет домов, однако уже действует режим населенного пункта, установили самодельный знак, предупреждающий водителей о „сюрпризах“. Однако полиция выступает против таких действий. „Согласно 1 ч. 13 ст. Правил дорожного движения, все знаки на дорогах должны быть согласованы с Литовской дирекцией автомобильных дорог.