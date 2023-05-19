Водители в социальных сетях делятся сообщениями о том, что на магистральной дороге стоят километровые очереди.
"Если планируете ехать в сторону Каунаса, знайте, заторы ненормальные, минимум 10 км. Еле двигаются машины", – писал один водитель.
Другие водители указали, что затор намного больше.
"Сейчас затор растянулся на 25 км, практически до Румшишкес", – писал другой водитель.
Сообщается, что причина затора - дорожные работы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Вильнюсцы – о начинающемся кризисе: одни уже живут от зарплаты до зарплаты, другие лишились работы
На прошлой неделе поступила информация о том, что в...
Эфир Delfi: итоги недели с этноконфликтологом Имантасом Мелянасом
Как меняются угрозы национальной безопасности Литвы со...
Министр иностранных дел: будем решать вопрос отставки правительства и досрочных выборов
Система нуждается в перезагрузке, сказал лидер...
Правительство Литвы на грани краха: комментарии политологов
Заявления министра иностранных дел Литвы и лидера...
Водители предупреждают планирующих ехать в Каунас: на дороге огромный затор
В пятницу после обеда водители сообщили, что на...