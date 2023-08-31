31 августа 2023 г. 07:28

Водители предупреждают: на оживленной магистрали опасность - валяются гвозди

 
Эгле Уткене
ru.DELFI.lt
Vinys kelyje
Vinys kelyje
ФОТО: Skaitytojos nuotr.

Водители, проезжающие по дороге около Ширвинтос, обеспокоены. В конце августа как местные жители, так и проезжие заметили, что на дороге Ширвинтос-Майшягала и на магистральной дороге Вильнюс-Паневежис на проезжей части разбросаны гвозди. Местные жители отмечают, что количество этих гвоздей постоянно пополняется, пострадавшие обращаются в полицию.

Местные жители рассказали Delfi, что все началось 24 августа, когда на дороге Ширвинтос-Майшягала были замечены ржавые гвозди. Сначала водители подумали, что это случайность. Но потом люди обратили внимание, что после того, как гвозди убирают, они появляются снова, а потом гвозди появились не только на дороге Ширвинтос-Майшягала, но и на магистральной дороге Вильнюс-Паневежис.

"Здесь несколько дней действует неадекватный человек, который разбрасывает гвозди. Гвозди необычные - толстые, трудно сказать, где такие используют", – писал читатель портала Вайдас.

О гвоздях сообщали другие водители и местные жители. Среди пострадавших - не только физические лица, но и компании.

Жители не раз обращались и в полицию. Правда, по их словам, полиция ничего не сделала, чтобы остановить это вредительство.

По данным источников Delfi, жители сами стали выяснять, чьих рук это дело, и вскоре передали полиции имя и фамилию подозреваемого. Но пока никто не наказан и не задержан. Выяснилось, что такие гвозди используют для подков лошадей.

Vinys kelyje

Об опасности на дороге сообщала и мэр Ширвинтос Живиле Пинскувене.

"Пострадал не один человек. Я сама столкнулась. Полиция знает личность человека, заявления в полиции, но третий день все повторяется. Водители – будьте осторожны! Сообщения идут одно за другим – гвозди на дороге, шины проколоты. Уже несколько дней ситуация повторяется на старой дороге Ширвинтос-Майшягала. Сегодня – и на автостраде Вильнюс-Паневежис у моста через Мусе. У нас есть данные о том, что это дело рук неадекватного человека, которого недавно уволили из одной районной компании. В полицию сообщили. Ждем действий. Пока полиция отреагирует, прошу делиться информацией и проявлять осторожность", – писала 25 августа мэр.

Представитель ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская подтвердила, что первое сообщение поступило 24 августа в 17.32 ч. Эти информацию передали Службе по контролю над дорогами, которая пообещала устранить опасность. 24 августа поступила жалоба одной компании Ширвинтского района в связи с порчей шин рабочих автомобилей. Обстоятельства происшествия выясняет полиция, после проведения всех действий, будет решаться вопрос проведения расследования", – сказала Самороковская.

Она сказала, что и потом поступали сообщения на эту тему, обстоятельства уточняются.

Vinys kelyje
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