Водители предупреждают: на оживленной магистрали опасность - валяются гвозди

Местные жители рассказали Delfi, что все началось 24 августа, когда на дороге Ширвинтос-Майшягала были замечены ржавые гвозди. Сначала водители подумали, что это случайность. Но потом люди обратили внимание, что после того, как гвозди убирают, они появляются снова, а потом гвозди появились не только на дороге Ширвинтос-Майшягала, но и на магистральной дороге Вильнюс-Паневежис.
"Здесь несколько дней действует неадекватный человек, который разбрасывает гвозди. Гвозди необычные - толстые, трудно сказать, где такие используют", – писал читатель портала Вайдас.
О гвоздях сообщали другие водители и местные жители. Среди пострадавших - не только физические лица, но и компании.
Жители не раз обращались и в полицию. Правда, по их словам, полиция ничего не сделала, чтобы остановить это вредительство.
По данным источников Delfi, жители сами стали выяснять, чьих рук это дело, и вскоре передали полиции имя и фамилию подозреваемого. Но пока никто не наказан и не задержан. Выяснилось, что такие гвозди используют для подков лошадей.
Об опасности на дороге сообщала и мэр Ширвинтос Живиле Пинскувене.
"Пострадал не один человек. Я сама столкнулась. Полиция знает личность человека, заявления в полиции, но третий день все повторяется. Водители – будьте осторожны! Сообщения идут одно за другим – гвозди на дороге, шины проколоты. Уже несколько дней ситуация повторяется на старой дороге Ширвинтос-Майшягала. Сегодня – и на автостраде Вильнюс-Паневежис у моста через Мусе. У нас есть данные о том, что это дело рук неадекватного человека, которого недавно уволили из одной районной компании. В полицию сообщили. Ждем действий. Пока полиция отреагирует, прошу делиться информацией и проявлять осторожность", – писала 25 августа мэр.
Представитель ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская подтвердила, что первое сообщение поступило 24 августа в 17.32 ч. Эти информацию передали Службе по контролю над дорогами, которая пообещала устранить опасность. 24 августа поступила жалоба одной компании Ширвинтского района в связи с порчей шин рабочих автомобилей. Обстоятельства происшествия выясняет полиция, после проведения всех действий, будет решаться вопрос проведения расследования", – сказала Самороковская.
Она сказала, что и потом поступали сообщения на эту тему, обстоятельства уточняются.