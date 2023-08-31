Водители предупреждают: на оживленной магистрали опасность - валяются гвозди

"Пострадал не один человек. Я сама столкнулась. Полиция знает личность человека, заявления в полиции, но третий день все повторяется. Водители – будьте осторожны! Сообщения идут одно за другим – гвозди на дороге, шины проколоты. Уже несколько дней ситуация повторяется на старой дороге Ширвинтос-Майшягала. Сегодня – и на автостраде Вильнюс-Паневежис у моста через Мусе. У нас есть данные о том, что это дело рук неадекватного человека, которого недавно уволили из одной районной компании. В полицию сообщили. Ждем действий. Пока полиция отреагирует, прошу делиться информацией и проявлять осторожность", – писала 25 августа мэр.