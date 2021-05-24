Очевидцы рассказали Delfi, что на автомагистраль, около складов логистической компании, выбежал табун лошадей. Напуганные лошади бежали перед машинами прямо по проезжей части, водителям пришлось не только сбавить скорость, но и съехать в сторону с дороги.

Лошади на проезжей части вызвали переполох, образовался затор.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что в полицию поступило 3 сообщения об инциденте.

На место выехал экипаж. "Вскоре приехали разыскивавшие лошадей работники конезавода и забрали лошадей. Безопасность движения была восстановлена, пострадавших не было, претензии также не поступали", – сказал Матонис.