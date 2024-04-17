Водители по несколько дней стоят на границе, не обходится и без драк

Очередь тягачей у Медининкского КПП растянулась на 12 км. Водители стоят здесь очень долго.
"Еще несколько суток буду ждать в терминале. Здесь сижу почти 5 суток. Неделю как минимум проведу по эту сторону границы. Хотелось бы быстрее, но сейчас это норма. Раньше так долго мы стояли на праздники или если случался какой-то форс-мажор", – сказал один из водителей.
"Жду больше 4 суток. Точно простою 6 дней, а то и неделю. Это глупости, но сейчас стало нормой. Раньше разве что перед Новым годом так долго стояли", – поддержал его другой.
Бизнес, перевозчики и таможенные консультанты считают убытки.
"Деятельность замедляется, не хватает автомобилей. Машины стоят на границе, в очереди, это повышает количество CO2, не хватает водителей, растут расходы, ведь водителям надо платить зарплату, а за автомобили – лизинг", – сказал владелец компании Bunasta, представляющей услуги таможенных консультантов, Юргис Адомавичюс.
Бизнес не скрывает – причина кроется в закрытии четырех КПП. Сейчас на границе Литвы и Беларуси работают только два КПП.
"Если раньше на одном КПП обслуживали 200-300, а до войны и 400, и 600 автомобилей, то сейчас - в среднем 100. Скажем так, если раньше мы везли товары день, то сейчас везем 5 дней", – сказал Адомавичюс.
Таможня осуществляет более жесткий контроль и уверяет, что очереди на границе есть не только в Литве, но также и в Латвии, и в Польше. В Польше очереди в несколько раз больше, чем в Литве.
"Во всех странах образовались похожие очереди, особенно грузового транспорта. Перевозчики должны знать об этом и смириться, очереди есть и будут, поскольку Литовская таможня следит за выполнением санкций и ужесточает средства контроля", – сказала представитель Таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене.
Ужесточили проверки и пограничники.
"За первый квартал установили 38 фальшивых документов. Это значительный рост. Если сравнивать с прошлым годом, их количество выросло в 3 раза. Выявлены 5 угнанных автомобилей", – сказал глава Падваренской заставы Сигитас Валайнис.
Кроме того, как сказала Фролова-Милашене, с этой неделе ужесточен над контроль стоимостью товаров.
"Были замечены случаи, особенно это касается предметов роскоши, когда указывалась не та стоимость, которая должна указываться. Литовская таможня не отказывается от ужесточенного контроля, несмотря на очереди", – заметила она.
У Медининкского КПП стоят не только тягачи, но и почти 400 легковых автомобилей.
"Мы ждали 18 часов. Стояли бы и еще, но истекал срок действия транзитной визы, поэтому пограничники нас пропустили", – сказала одна женщина.
Закрытие КПП "Райгардас" и "Лаворишкес" должно было снизить объемы контрабанды и числа проезжающих, похоже эти меры дают результат.
"В первый раз так долго. Видимо потому, что везде закрывают КПП", – сказал мужчина.
Сейчас ездить из Литвы в Беларусь неудобно. "Мы работали водителями в транспортной компании, но сейчас все гораздо сложнее. Вряд ли вернемся. Условия работы ухудшаются, переезд границы требует много времени. Не хочется столько ждать", – сказал один собеседник.
"Неприятно ездить с работы на работу, надо как-то решать эту проблему", – заметил другой.
Такие очереди легковушек - необычное явление.
"Такого еще не было. Как вы видели, когда ехали, большая часть - это машины, зарегистрированные в Беларуси. Немало машин с временными регистрационными номерами, которые везут в Беларусь на продажу", – сказал Валайнис.
Из-а наглости продавцов автомобилей среди людей возникают конфликты и даже драки.
"Продавцы машин пытаются проехать без очереди, залезают в любую брешь. В результате простым людям приходится дольше ждать. Мы не выдержали. Разгорелся конфликт, который закончился дракой. Вызвали полицию, но поскольку никто особенно не пострадал, полиция только сделала предупреждение", – рассказал участник конфликта.