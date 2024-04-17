Водители по несколько дней стоят на границе, не обходится и без драк

"Деятельность замедляется, не хватает автомобилей. Машины стоят на границе, в очереди, это повышает количество CO2 , не хватает водителей, растут расходы, ведь водителям надо платить зарплату, а за автомобили – лизинг", – сказал владелец компании Bunasta , представляющей услуги таможенных консультантов, Юргис Адомавичюс.

"Жду больше 4 суток. Точно простою 6 дней, а то и неделю. Это глупости, но сейчас стало нормой. Раньше разве что перед Новым годом так долго стояли", – поддержал его другой.

"Еще несколько суток буду ждать в терминале. Здесь сижу почти 5 суток. Неделю как минимум проведу по эту сторону границы. Хотелось бы быстрее, но сейчас это норма. Раньше так долго мы стояли на праздники или если случался какой-то форс-мажор", – сказал один из водителей.

Очередь тягачей у Медининкского КПП растянулась на 12 км. Водители стоят здесь очень долго.

Бизнес не скрывает – причина кроется в закрытии четырех КПП. Сейчас на границе Литвы и Беларуси работают только два КПП.

"Если раньше на одном КПП обслуживали 200-300, а до войны и 400, и 600 автомобилей, то сейчас - в среднем 100. Скажем так, если раньше мы везли товары день, то сейчас везем 5 дней", – сказал Адомавичюс.

Таможня осуществляет более жесткий контроль и уверяет, что очереди на границе есть не только в Литве, но также и в Латвии, и в Польше. В Польше очереди в несколько раз больше, чем в Литве.