Водители общественного транспорта не хотят останавливаться на всех остановках: это возможно при одном условии

Водители объясняют свое предложение тем, что это поможет сэкономить горючее и электричество.

По словам Кондратовичюса, министерство слышит водителей, но хочет предоставить пассажирам качественные услуги.

"Они должны быть уверены в том, что автобус всегда остановится, что они смогут выйти из него. Если это удастся гарантировать, все остальное возможно", – сказал представитель министерства.

Он заметил, что если автобусы и троллейбусы не будут останавливаться на всех остановках, то расходы действительно снизятся.

"Но в беседах с пассажирами и их ассоциациями мы часто слышим жалобы на то, что транспорт не останавливается. Дети забегаются, а автобус проезжает мимо, или человек с проблемами опорно-двигательного аппарата не успевает подойти к двери, а автобус проезжает остановку", – рассказал Кондратовичюс.

По его словам, сейчас каждый такой случай расценивается как нарушение.

Он заметил, что сейчас в Вильнюсе уже есть такие остановки, где водитель останавливается по просьбе пассажиров.

"Оборудование таких остановок там, где поток пассажиров небольшой, возможно. В Вильнюсе я видел такие остановки, такие возможности есть", – заверил он LNK.

Кондратовичюс сказал, что можно говорить с организаторами услуги о том, на каких остановках надо обязательно останавливаться, а на каких - нет, при условии, что там нет людей.

Он заметил, что если сейчас изменить порядок, то люди пострадают только от того, что они не привыкли к новому порядку.

"Появление кнопок "стоп", остановок, где останавливаются по желанию, постепенное введение новой культуры было бы логичным. А не так, что учитываем одну сторону, но не учитываем пассажиров", – сказал Кондратовичюс.

Он заметил, что общественный транспорт удобен, когда он приезжает своевременно, по расписанию.

"Услуга не должна вызывать напряжения, а если пассажир не знает, остановится автобус или нет, то напряжение гарантировано", – убежден собеседник.

Что об этом думают пассажиры?

"Я думаю, может, и хорошо, тогда доедешь быстрее", – сказала LNK одна жительница.

"Зачем тянуть время?", – согласилась с ней другая.

Третья собеседница сказала, что и сейчас водители действуют по обстоятельствам. "А вообще и в троллейбусе бывает так, что не успевает человек встать, а троллейбус уже проехал остановку. Надо больше этих кнопок "стоп", иногда и два шага ступить сложно", – сказала она.