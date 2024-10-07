Водители-иностранцы придумали, как обхитрить Regitra: сообщается, кто попал в черный список

Теорию вождения в компании Regitra можно сдавать на литовском, английском и русском языках. Если иностранец хочет сдавать экзамен на родном языке, он должен привести на экзамен переводчика.
В конце сентября компания Regitra сообщила, что выявила 28 случаев сдачи экзамена по теории с помощью другого лица, нелегальной деятельностью занимались переводчики.
„Мы проводим проверки, индикаторы риска показали, что при сдаче экзаменов с некоторыми переводчиками, процент сдачи очень высокий“, – сказал сотрудник Regitra, отвечающий за превенцию коррупции, Эдмундас Богавичюс.
По его словам, процент сдачи экзаменов с переводчиком был выше, чем у других лиц, сдававших экзамен на родном языке, поэтому было решено проверить видеозаписи экзаменов.
Кроме того, в большинстве случаев переводчики бывают разными, а в этих случаях были зафиксированы одни и те же переводчики, их было четверо.
„Например, есть люди, которые заключили брак с гражданами Литвы, они здесь живут, им надо сдать экзамен на вождение. Они приходят, сдают экзамен, пользуются услугами переводчиков, обычно переводчики бывают разными. А тут напоминает модель бизнеса“, – заметил Богавичюс.
По его словам, во время экзамена переводчик стоит за спиной у человека, сдающего экзамен, чтобы человек его не видел. Однако специалисты заметили необычное поведение переводчиков.
Было замечено, что повторяются некоторые схемы, видимо люди заранее договорились об определенных действиях. Кроме того, чаще всего на экзамены приходили те же переводчики.
„Перед каждым экзаменом переводчик подписывает документ, в котором обязуется не помогать экзаменуемому, если он нарушает требование, попадает в список ненадежных переводчиков и целый год не сможет предоставлять услуги в Regitrа. Все они говорят по-литовски, понимают, что подписывают.
Сдающие экзамен обычно знают или понимают по-английски, поэтому и их знакомят с действующим порядком: если они попадутся на мошенничестве, год не смогут сдавать экзамен“, – сказал Богавичюс.
По его словам, чаще всего незаконно экзамен пытаются сдать граждане Турции и арабских стран.
Процесс проверки занял три месяца. За это время некоторые из нарушителей успели сдать и вождение, однако, если случай мошенничества подтвердился, такого человека лишают удостоверения.
„Если хотя бы одна часть экзамена сдана незаконно, мы упраздняем удостоверение. Уже были такие случаи“, – сказал Богавичюс.
По его словам, такая деятельность стала интенсивнее после пандемии.
К сожалению, по закону таких людей не может наказать даже полиция - ни переводчика, ни сдававшего экзамен человека.
Самое большое наказание – человек год не может сдавать экзамен, а переводчик – лишается материального дохода.
Богавичюс сказал, что Regitra внесла предложение по поправкам к Кодексу об административной ответственности, чтобы такие люди отвечали за нарушение по закону.