Водители-иностранцы придумали, как обхитрить Regitra: сообщается, кто попал в черный список

По его словам, процент сдачи экзаменов с переводчиком был выше, чем у других лиц, сдававших экзамен на родном языке, поэтому было решено проверить видеозаписи экзаменов.

„Мы проводим проверки, индикаторы риска показали, что при сдаче экзаменов с некоторыми переводчиками, процент сдачи очень высокий“, – сказал сотрудник Regitra, отвечающий за превенцию коррупции, Эдмундас Богавичюс.

В конце сентября компания Regitra сообщила, что выявила 28 случаев сдачи экзамена по теории с помощью другого лица, нелегальной деятельностью занимались переводчики.

Теорию вождения в компании Regitra можно сдавать на литовском, английском и русском языках. Если иностранец хочет сдавать экзамен на родном языке, он должен привести на экзамен переводчика.

Кроме того, в большинстве случаев переводчики бывают разными, а в этих случаях были зафиксированы одни и те же переводчики, их было четверо.

„Например, есть люди, которые заключили брак с гражданами Литвы, они здесь живут, им надо сдать экзамен на вождение. Они приходят, сдают экзамен, пользуются услугами переводчиков, обычно переводчики бывают разными. А тут напоминает модель бизнеса“, – заметил Богавичюс.

По его словам, во время экзамена переводчик стоит за спиной у человека, сдающего экзамен, чтобы человек его не видел. Однако специалисты заметили необычное поведение переводчиков.