Водители добились своего: на конечных остановках появятся домики для отдыха

"Это еще один шаг в создании комфорта для наших работников. В модульных домиках будут все необходимые удобства. В 2022 г. планируем поставить еще 5 таких домиков, в которых за весь день смогут пообедать 100 водителей. Домики будут установлены в самых оживленных местах. Водителей также привлекли к оборудованию домиков изнутри – они указали, что им нужно для качественного отдыха. Благодарю всех работников, которые способствовали появлению такого подарка", – сказал директор "Вильнюсского общественного транспорта" Дарюс Алекнавичюс.
Площадь такого домика - 30 кв. м. В нем будет: кухонная мебель, холодильник, микроволновка, кофемашина, столы, стулья и т.д. Домики оснащены кондиционерами и разделены на зону отдыха и подсобное помещение для складирования вещей.
В следующем году такие домики установят в Фабийонишкес, Новой Вильне, Сантаришкес, Пилайте и на вокзале.
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