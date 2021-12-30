Водители добились своего: на конечных остановках появятся домики для отдыха

"Это еще один шаг в создании комфорта для наших работников. В модульных домиках будут все необходимые удобства. В 2022 г. планируем поставить еще 5 таких домиков, в которых за весь день смогут пообедать 100 водителей. Домики будут установлены в самых оживленных местах. Водителей также привлекли к оборудованию домиков изнутри – они указали, что им нужно для качественного отдыха. Благодарю всех работников, которые способствовали появлению такого подарка", – сказал директор "Вильнюсского общественного транспорта" Дарюс Алекнавичюс.

Площадь такого домика - 30 кв. м. В нем будет: кухонная мебель, холодильник, микроволновка, кофемашина, столы, стулья и т.д. Домики оснащены кондиционерами и разделены на зону отдыха и подсобное помещение для складирования вещей.

В следующем году такие домики установят в Фабийонишкес, Новой Вильне, Сантаришкес, Пилайте и на вокзале.