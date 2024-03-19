Водители часто допускают ошибки: выход – периодическая проверка знаний

Недовольство у водителей в Литве вызывают не только проблемы с инфраструктурой, но и действия других водителей. Нередко критикуют тех, кто не знает Правила дорожного движения, несмотря на то, что новые ПДД действуют уже несколько лет, а некоторые правила не менялись десятилетиями, однако водители или не знают о них, или забыли. Инструкторы также возмущены тем, что водители самостоятельно не повторяют ПДД, и поднимают вопрос - не стоит ли ввести обязательные периодические экзамены для проверки знаний.